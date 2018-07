Comissão aprova LDO sem reajuste em 2019

A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019, que serve de base para a elaboração do Orçamento do ano que vem e traz metas e prioridades do governo federal. Durante a tramitação, foi eliminada do texto a previsão de reajustes salariais a servidores públicos e houve restrição nas contratações para novas vagas públicas. O texto ainda pode sofrer alterações pelos parlamentares.

Havia previsão de votação conjunta pela Câmara e pelo Senado do projeto ainda ontem, mas isso não ocorreu até o fechamento desta edição.

A aprovação da LDO permite que o Congresso entre oficialmente em recesso parlamentar, de 18 a 31 de julho.

No relatório, foi prevista a redução em 5% das despesas com custeio administrativo. A previsão era de um corte de 10%, mas foi alterada depois de o governo argumentar que esse tipo de despesa, que foi de R$ 40 bilhões em 2014, já caiu para R$ 35 bilhões em 2017.