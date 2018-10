Comissão inclui gastos extras na MP do Rota 2030

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em votação de relatório sobre o novo programa de estímulos ao setor automotivo, deputados e senadores incluíram no texto uma série de jabutis. As emendas não têm relação com o projeto original.

As mudanças incluídas geram impacto no Orçamento e o governo federal promete derrubá-las.

A comissão mista do Congresso analisou nesta quarta-feira (24) a medida provisória enviada pelo governo que institui o programa Rota 2030, em substituição ao Inovar Auto, que expirou em dezembro de 2017.

Por se tratar de MP, o projeto já tem validade, mas exige aprovação do Congresso até 16 de novembro. O texto ainda precisa passar por votação nos plenários da Câmara e do Senado.

O trecho referente ao programa Rota 2030 foi mantido.

O relator da matéria, deputado Alfredo Kaefer (PP-PR), porém, incluiu no texto novos artigos com penduricalhos. Todos foram aprovados pelos membros da comissão.

Entre os novos artigos está a reabertura de prazo de adesão ao Refis, programa que dá descontos para o refinanciamento de dívidas tributárias.

Pela proposta, poderão ser refinanciados débitos vencidos até 30 de junho. O prazo para adesão ficará aberto até 15 de dezembro.

O texto aprovado fala em dívida "inferior, igual ou superior a R$ 15 milhões".

Também foram feitas mudanças no Reintegra, regime que concede crédito tributário a exportadores. O relatório prevê que o benefício ficará entre 2% e 5% das receitas de exportação, e não mais entre 0% e 3%, como é hoje.

"O governo não tem compromisso com nenhuma das duas, nem Refis nem Reintegra. O governo vai derrubar isso no plenário da Câmara. Se não derrubar, vai vetar", disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Com concordância do governo, o texto foi aprovado também com a desoneração da folha de pagamento dos setores moveleiro e de comércio varejista de calçados e artigos de viagem.

Em nota, a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) comemorou a decisão sobre o programa do setor.

"É a nossa oportunidade de contribuir para a competitividade do setor e de termos mais previsibilidade para a tomada de decisões e de novos investimentos", afirmou Antonio Mengale, presidente da associação.

No setor automotivo, foi incluído um ponto que não estava previsto inicialmente: a prorrogação de benefícios concedidos a montadoras instaladas no Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Os benefícios fiscais para fábricas dessas regiões venceriam no fim de 2020 e foram alongados até 2025.

Pela proposta, o Rota 2030 terá duração de 15 anos.

Um dos incentivos é a redução de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) sobre veículos híbridos e elétricos, que são menos poluentes. As empresas que investirem em pesquisa e desenvolvimento gerarão créditos fiscais.