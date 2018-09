"Como anular meu voto?" é a pergunta eleitoral mais buscada no Google

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google lança nesta quinta-feira (13) uma página especial dedicada às pesquisas sobre eleições no Brasil. Ligada ao Google Trends, uma seção do site que aponta para as maiores tendências de pesquisa entre os usuários, a área é uma central de dados e gráficos que informa sobre o interesse dos brasileiros a respeito de candidatos e política.

"Como anular meu voto?" é a pergunta eleitoral mais buscada nos últimos sete dias. As outras quatro questões de relevância no buscador são "Como justificar o voto?", "O que acontece se eu não votar?", "Em quem votar em 2018?" e "O que é democracia?".

Com a ferramenta, é possível identificar os presidenciáveis que geram mais interesse em cada região, estado e cidade do país, os assuntos políticos prioritários para a população, a evolução da busca sobre assuntos políticos na última década e como os usuários relacionam os presidenciáveis a determinados temas. A página também fornece informações em tempo real durante debates televisivos.

Em todas as regiões do Brasil, o candidato mais buscado no Google é Jair Bolsonaro (PSL), com 86%. É preciso ressaltar que isso não é sinônimo de intenção de voto, pois as pesquisas sobre ele atingiram um pico em 6 de setembro, dia em que foi vítima de um atentado.

Ciro Gomes (PDT) é o segundo candidato de relevância no site, com 5%, seguido de Fernando Haddad (PT), com 3%.

"Obviamente, quem tem mais exposição da mídia gera mais interesse das pessoas na busca. Porém, é uma área muito viva, muda a todo tempo", diz Marco Túlio Pires, do Google News.

Outros pontos que o Google Trends aponta são o interesse de cada candidato em determinado estado: no Ceará, há busca predominante por Ciro Gomes, enquanto no Paraná, por Alvaro Dias (Podemos). Quando pesquisam sobre eleições, os brasileiros têm maior interesse em saúde e educação, temas seguidos por emprego, impostos e crime.

No Norte e no Nordeste, as pessoas pesquisam sobre educação, enquanto no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, buscam pelo termo saúde. Distrito Federal, Paraíba, Sergipe, Piauí e Roraima são os locais em que as pessoas, proporcionalmente, mais usam a ferramenta para se informar sobre as eleições.

Pires explica que essa área do Google é como as antigas páginas amarelas da lista telefônica, um aglutinador de informações em diferentes categorias.

"Nas redes sociais, as pessoas arrumam seus perfis, colocam fotos bonitas, têm um tipo de comportamento. Nas máquinas de busca, a autenticidade é muito grande. As informações são anonimizadas em escala global e conseguimos captá-las em tempo real. Os brasileiros estão pesquisando muito sobre partidos, campanhas e legislação. Seria ruim mantermos esses insights, que surgem de forma tão autêntica, só para a gente", diz Pires.

O recurso já foi usado em eleições de países como Estados Unidos, México, França, Colômbia e Argentina.