Como equipe com menor orçamento da F-1 supera McLaren e Williams

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cenário não era nem um pouco favorável quando a Haas anunciou que entraria na F-1, ainda em 2014. O projeto chegou a ser adiado por um ano, quando o proprietário, Gene Haas, dono de equipe no automobilismo norte-americano, viu o tamanho da encrenca. Afinal, as últimas três equipes que tinham estreado na F-1 quatro anos antes -Hispania-HRT, Lotus-Caterham e Virgin-Marussia- estavam ficando pelo caminho.

No grid atual, a equipe mais jovem depois da Haas é a Sauber. Com 25 anos no esporte.

Mas o projeto da Haas era diferente, inovador: utilizar absolutamente tudo o que o regulamento permitia em termos de colaboração com uma equipe existente -no caso, a Ferrari- e a terceirização das peças. Assim, era possível ser competitivo na F-1 com a estrutura mais enxuta possível.

Em sua terceira temporada, a Haas não apenas conseguiu se manter no grid como tem chances reais de ser a “melhor do resto”. Ou seja: ficar atrás apenas de Mercedes, Ferrari e Red Bull. Isso, com cerca de um quarto do investimento das grandes.

“Não acho que esperava [lutar pelo quarto lugar]”, reconheceu Kevin Magnussen em entrevista exclusiva ao UOL Esporte. “Dava para ver que a equipe tinha muito potencial já no ano passado. Mas mesmo no primeiro ano, parecia ser algo diferente. Não era só uma equipe estreante, como a Caterham ou a Marussia.”

No momento, a Haas está em quinto, a oito pontos da Renault. Porém, além de ter um rendimento mais estável que a rival direta, a equipe ainda espera o julgamento do apelo feito à perda justamente de oito pontos no GP da Itália, gerada por um pedido da própria Renault.

A STARTUP MAIS RÁPIDA DO MUNDO

O modelo de negócio diferente fez a equipe ser chamada na imprensa americana de “a startup mais rápida do mundo”. Não é difícil entender o porquê: enquanto as tradicionais McLaren e Williams (sexta e décima colocadas no campeonato, respectivamente) investem em profissionais e estrutura para desenvolver praticamente todos os elementos de seu carro, a não ser o motor e algumas peças terceirizadas, como os freios, a Haas não faz nem seu chassi, comprado junto à Dallara. O pensamento de Gene Haas é simples: por que gastar altas quantias para desenvolver um equipamento que, no máximo, será tão bom quanto o de uma grande equipe, que possui os melhores profissionais, se posso comprá-lo pronto?

A solução pouco ortodoxa na F-1 fez com que a Haas gerasse desconfiança no início, mas a contratação de Romain Grosjean, que vinha de pódios na Lotus (hoje Renaut), logo para o primeiro ano foi importante para que tudo mudasse. Com o francês, vieram outros profissionais e a credibilidade do time aumentou. “Foi uma aposta, como toda vez que você muda algo na sua vida, mas não foi loucura”, disse Grosjean com exclusividade a reportagem. “Os chefes me explicaram o projeto e eu sabia que Guenther [Steiner, chefe da equipe] sabe muito de corridas. Isso foi importante para mim: saber que estava indo para uma equipe que amava o automobilismo, assim como eu. Pelo que eles me explicaram, acreditei que esse seria o futuro de equipes novas na F-1.”

Assim, a Haas hoje luta para ser quarta colocada no Mundial com pouco mais de 200 funcionários, metade mesmo em comparação com outros times do meio do pelotão, e um orçamento anual de 110 milhões de euros (pouco menos de 490 milhões de reais), o menor da F-1 atual, especialmente depois da injeção de dinheiro que a Force India recebeu devido ao investimento de seu novo dono, Lawrence Stroll. Mercedes, Red Bull e Ferrari gastam em torno de 450 milhões de euros por ano.

PRÓXIMO PASSO

Ambos os pilotos concordam, contudo, que a Haas chegou a seu limite em termos de resultados. “Mostramos que dá para ter sucesso e bons resultados sem gastar nossos valores não são malucos, e o tamanho, também. Estamos mostrando que existe uma maneira eficiente de chegar na F-1 e ter bons resultados no meio do pelotão. Obviamente, se você quiser ir mais longe, no momento não é possível. Isso serve para nós e para outras equipes médias. Você só consegue ir para a ponta depois de muitos anos gastando muito dinheiro”, avalia Grosjean.

Isso porque o atual sistema de divisão dos lucros dos direitos comerciais é bem pouco vantajoso para as equipes médias e pequenas, e isso só poderá ser revisto com os contratos que entram em vigor em 2020.

Outra dúvida, como destaca Magnussen, é em relação ao regulamento. No momento, há duas correntes: permitir cooperação ainda mais estreita entre equipes para padronizar peças e diminuir o custo, ou impedir relações como a da Haas com a Ferrari. “Temos que ver quais serão as mudanças de regras de 2021. Talvez a possibilidade de se afiliar a outras equipes seja ainda maior, talvez não”, disse o dinamarquês. “Tenho certeza que outras equipes estão reclamando porque somos melhores do que eles. São eles que terão de fazer um trabalho melhor.”

Para 2019, a Haas continua com o mesmo tipo de operação e Grosjean e Magnussen ao volante.