Companhia das Letras publicará 'Grande Sertão'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Companhia das Letras anunciou que adquiriu os direitos de publicação do romance "Grande Sertão: Veredas" (1956), do escritor mineiro Guimarães Rosa (1908-67). O lançamento deve ocorrer em fevereiro do ano que vem, em edição acompanhada de análises e cronologia.

O contrato anterior com a Nova Fronteira expirou, e um grupo de editoras disputou os direitos de publicação da obra, hoje pertencente aos herdeiros de Aracy, segunda mulher de Guimarães Rosa. Os outros trabalhos do autor pertencem a Vilma e Agnes, filhas dele.

Em geral, uma disputa assim envolve o montante destinado à aquisição dos direitos de publicação e um plano de comercialização e de divulgação da obra.

A Companhia das Letras informou, sem citar datas, que o título sairá pela casa em áudio, em história em quadrinhos e numa edição especial. Os valores da compra não foram divulgados.

"Grande Sertão: Veredas", obra-prima de Rosa, é um dos livros mais importantes da língua portuguesa. Conta a história do jagunço Riobaldo, que se apaixona pelo vaqueiro Diadorim sem entender bem as razões. Somente depois o protagonista descobre que ele era uma mulher disfarçada.

O épico é repleto de metáforas e neologismos. "Ao retratar o sertão mineiro com absoluta inventividade, o escritor partiu da observação da linguagem popular para criar um repertório próprio, sem se limitar a mimetizar o modo de falar sertanejo", diz comunicado da Companhia das Letras. Para a editora, a obra reflete sobre a alma humana, "atribuindo ao sertão sua dimensão universal".