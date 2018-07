Companhia panamenha lança rotas para Fortaleza e Salvador

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A companhia aérea Copa Airlines inaugura nesta quarta-feira (18) sua nova rota, que conecta a Cidade do Panamá a Fortaleza. Na próxima terça (24), Salvador também vai ganhar uma rota da companhia, ligando a capital baiana à do Panamá.

As rotas terão duas saídas por semana e vão usar aeronaves Boeing 737-800, com capacidade para 154 passageiros, divididos nas classes executiva e econômica.

A Copa já voa para sete cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Manaus e Recife.

A Cidade do Panamá, destino de todos os voos da companhia, oferece conexão com a Copa Airlines para países da América Central e do Norte, assim como outros países da América do Sul.

"Os voos têm conexão muito rápida. A média é de uma uma hora e 15 minutos de espera, mas temos conexões de apenas 37 minutos", diz Emerson Sanglard, gerente geral da companhia no Brasil.

Segundo ele, conexões tão curtas só são possíveis porque não é preciso retirar as malas e despachá-las novamente na Cidade do Panamá. Também não é preciso passar por controles de segurança e imigração, o que deixa o processo mais veloz.

A companhia foi eleita pelo site FlightStats como a quarta mais pontual do mundo em 2017.

De acordo com Sanglard, a maior parte dos passageiros não tem a Cidade do Panamá como destino final, mas como conexão, e a companhia vai investir em divulgar a capital panamenha como opção de destino turístico.

"Além do Canal do Panamá, a cidade também tem muita história, bela arquitetura colonial, hotelaria diversificada e é um bom destino para compras", afirma.

Pelo site da companhia, é possível encontrar passagens de Fortaleza e Salvador para a Cidade do Panamá a partir de R$ 1.883.