Compra da Fox pela Disney também embola o meio-campo das séries

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A compra da Fox pela Disney não tem gerado incertezas apenas no campo dos canais esportivos, sem qualquer manifestação até agora de como ficará a questão com a ESPN, equipes e direitos de transmissão. Efetivamente, e de forma bem negativa, o negócio já tem exercido forte influência na área de produção de séries. A relação de transparência, que sempre prevaleceu, ficou no passado. Não há nenhuma informação no mercado de como as coisas irão funcionar a partir de agora, se as parcerias serão mantidas e respeitadas, e nem mesmo qualquer garantia de exibição do material gravado. Todas as negociações foram interrompidas e cortados os canais de comunicação, porque a ordem de agora é “aguardar instruções” da nova dona. Uma revirada geral na vida de grandes produtoras do Rio e São Paulo, fora a falta de respeito e consideração.

Raspa do tacho

O ‘Mais 90’, do Esporte Interativo, será levado ao ar no Space. Tudo caminha para isso. Horário da meia-noite. Isso depois de um dia inteiro de filmes e séries.

Rescisão - 1

Vivian de Oliveira, 21 anos de casa, autora titular – ‘Os Dez Mandamentos’ entre vários trabalhos, acaba de rescindir seu contrato com a Record. ‘Apocalipse’ foi a sua novela de despedida. A iniciativa de sair partiu da própria Vivian: “Pedi à Record que me liberasse do meu contrato. Ia até 2020. Fizemos um distrato amigável. Saí de lá bem”, informa ela.

Rescisão - 2

Não chega a ser novidade para ninguém o perrengue enfrentado por Vivian de Oliveira e sua equipe durante o processo da novela ‘Apocalipse’. As interferências da igreja Universal - via Cristiane Cardoso - no texto foram do primeiro ao último capítulo. Um desconforto geral, porque os autores entregavam uma coisa, e no ar entrava outra. De qualquer forma, por tudo que representou, a saída da Vivian causa uma enorme surpresa.

Apêndice

Band e Roberto Justus, na tarde de terça, soltaram nota informando a transferência do projeto de ‘O Aprendiz’ para o primeiro semestre de 2019. Pode ser assim, como pode não ser, porque o formato foi comprado pelo Justus e, como dono, não há nada que o impeça de levar para outro lugar.

Só no SBT

A partir de ontem estão proibidas notícias de artistas de outras emissoras nas redes sociais do SBT. Um último levantamento apontou que entre três notícias mais visualizadas no Facebook, duas eram de pessoas da concorrência.

Vida que segue

Causou certa surpresa o fato de Maria Adelaide Amaral estar escrevendo sozinha a supersérie ‘O Selvagem da Ópera’, sobre o compositor Carlos Gomes, após várias e vitoriosas parcerias com Vincent Villari. Neste trabalho de agora ela conta somente com a colaboração do roteirista – e seu filho - Rodrigo Amaral.

Folga rápida

Larissa Manoela pediu com jeitinho e conseguiu uma semana de folga nas gravações de “Poliana”. No dia 4 de setembro ela viaja para Miami.

Tirou o dia

A tarde de terça-feira foi de despedidas na vida da Mara Maravilha. Correu de sala em sala no SBT, para dar um abraço em todos – Pelégio, Stoliar e Esquilo. Ela passa a aguardar em casa chamados para novos trabalhos.

Filme musical

Pegando carona na estreia do programa “Revelações Sertanejo”, com Amanda Françozo, em 7 de setembro, a TV Aparecida vai exibir no mesmo mês uma série de filmes com temática musical, aos domingos, 12h30, e quartas-feiras, 20h55. Na lista, os inéditos “Melodia do Coração”, “A Paixão de Augustine” e “O Acordo Perfeito”.

Bate – Rebate

Não posso deixar passar: Patrícia Kogut, na coluna dela, em O Globo, contou que o ‘Nosso Tempo’, da CNT, mostrou vítimas de fake News...

... Pessoas que doaram para pastor errado.

Na noite desta quinta, a partir das 22h30, a Record estreia o especial ‘As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende’.

‘Espelho da Vida’, próxima das 6 na Globo, também vai usar muito as locações de Minas Gerais...

... Ao menos uma vez por mês, o elenco será deslocado para essas gravações.

No dia 6 de setembro, o Sexy Hot lança, no Now, uma série com cinco programas com dicas de sexo na gravidez...

... Todos com apresentação da atriz Emme White.

Novo ‘Dancing Brasil’, da Xuxa, vai estrear no dia 29 de setembro na Record.

De volta ao Brasil, após mais de seis meses gravando a novela portuguesa ‘Ouro Verde’, da TVI, Sílvia Pfeifer (foto) vai de teatro...

(foto) vai de teatro... ... No dia 1º de setembro ela estreia a peça “Além do que os nossos olhos registram”, de Fernando Duarte, no Teatro Fashion Mall, Rio, que aborda o racismo, bullying e homofobia...

...Também no elenco: Raquel Penner e Karen Coelho.



C´est fini

O canal Music Box Brazil estreia nesta quinta-feira, às 21h30, a série em 12 episódios ‘De Show a Show com Yamandu Costa’, que acompanha os bastidores de apresentações do violonista e compositor transitando por diferentes estilos musicais. Gilberto Gil e banda Ira participam do programa. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!