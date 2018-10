Computador biodegradável é desenvolvido na Irlanda

Acaba de ser divulgado no mercado o primeiro computador com estrutura biodegradável e totalmente reciclável do mundo. Desenvolvido pela empresa irlandesa MicroPro e instituto alemão IZM o iameco (I am eco – eu sou eco), é definido em seu site como um computador de alta performance sustentável e ecológico. Atualmente o iameco já dispõe de dois modelos. O primeiro é um laptop touchscreen cuja carcaça é feita de madeira e o segundo, a exemplo do original, tem a parte externa toda no mesmo material e é composto por peças substituíveis e livres de químicos maléficos e metais pesados presentes na maioria de outros dispositivos.

3,7 toneladas de lixo é retirada dos manguezais de Paranaguá

Mais de 3,7 toneladas de lixo foram retiradas dos manguezais existentes na região de Paranaguá, somente neste ano. Os dados são da diretoria de Meio Ambiente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e integram um relatório que será divulgado pela Appa nos próximos dias.

Turbina eólica “de montar” é lançada pela Lego

A Lego, famosa por suas peças plásticas montáveis, criou um kit de energia eólica. Este é o primeiro conjunto disponível para compra da linha Plants from Plants composta por materiais de plástico verde.

O modelo possui 826 peças, mede 100cm de altura, 72 cm de largura e 31cm de profundidade e possui pás de vento ajustáveis – para se ter uma ideia, a maior turbina eólica do mundo mede 140 metros.

Além disso, ela possui um pequeno motor elétrico que faz as pás girarem e ilumina a casinha de brinquedo acoplada no kit.

Feito de plástico à base de vegetais proveniente da cana-de-açúcar, o kit conterá as primeiras peças que não possuem petróleo a ser comercializada pela marca. Logo, a expectativa é grande.

A meta da Lego é usar materiais ecológicos em todos os produtos até 2030 e embalagens até 2025.