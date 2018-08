Comunidade no Jardim Botânico é nesta quarta. Veja como participar

SMCS

O próximo encontro da Comunidade no Jardim Botânico, promovido pela administração da unidade de conservação, será nesta quarta-feira (15/8), a partir das 10h.

A atividade reúne grupos de pessoas interessadas em conhecer mais sobre o local e sobre temas ambientais. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo telefone 3264-7365. As vagas são limitadas.

O tema do novo encontro é o Jardim Botânico de Curitiba e o seu Jardim das Sensações. “Nós entendemos que quem conhece e gosta do Jardim Botânico é nosso aliado na preservação do bosque, do Jardim Francês e das nossas coleções”, reforça o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsável pela gestão do Jardim Botânico de Curitiba, José Roberto Roloff.

O projeto teve início em 18 de julho, quando um grupo de frequentadores diários do local foi convidado a participar. Na ocasião, explicou-se que, diferentemente de um parque, um jardim botânico é uma unidade dedicada à preservação de plantas, estudos e pesquisas vegetais.

Após a palestra, o grupo foi convidado a plantar seis araucárias na Coleção Araucarieto, floresta que se distribui pelos planaltos paranaenses e que tem a araucária como principal representante. A coleção fica próxima à estufa do lado direito.

Próximos encontros

O Comunidade no Jardim Botânico deve acontecer novamente nos dias 19 de setembro, 17 de outubro e 21 de novembro, sempre às 10h. Os encontros acontecem na Sala de Educação Ambiental, ao lado do Salão de Exposições.

Serviço: Comunidade no Jardim Botânico

Data: quarta-feira (15/8)

Horário: 10h

Local: Sala de Educação Ambiental – Jardim Botânico de Curitiba (R. Engo. Ostoja Roguski - Jardim Botânico).