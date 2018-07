Comunidade Shalom realiza Arraiá da Paz neste fim de semana em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A festa “julina” da Comunidade Católica Shalom na capital paranaense promete ser calorosa faça chuva ou faça sol, porque a diversão está garantida no Arraiá da Paz. A festa acontece neste sábado e domingo, 21 e 22 de julho, a partir de 17h no Centro de Evangelização da Comunidade. Baile sertanejo, comidas típicas, quadrilhas e brincadeiras são algumas das atrações. A entrada é gratuita.

O Centro de Evangelização da Comunidade Católica Shalom fica na Rua José Rietmeyer, 366, Guabirotuba. Mais informações: facebook.com/shalomcuritiba e 41 3527-6670 | 99636-2919 (atendimento de 14h às 22h).

A boa música é garantida pela Banda Consagrassom e Fabiano dos Anjos. E a noite tem mais: a escolha da Rainha da Pipoca e do Rei do Pinhão entre as crianças que vierem caracterizadas e participarem da brincadeira. A Livraria Shalom estará no evento com novidades em livros, CDs, DVDs, verdadeiros presentes que evangelizam. E para quem espera ansiosamente as festas juninas e “julinas” para provar dos quitutes dessa época, a lanchonete oferecerá comidas e bebidas típicas e saborosas.

O Arraiá da Paz é uma realização da Comunidade Católica Shalom em mais de 80 cidades do Brasil. A ideia surgiu a partir do desejo de oferecer um lazer saudável nesta época do ano para pessoas de todas as idades, com a alegria própria das festas de São João.

Serviço

Arraiá da Paz

21 e 22 de julho, de 17h às 22h

Centro de Evangelização da Comunidade Shalom (Rua José Rietmeyer, 366, Guabirotuba)

Mais informações: 3527-6670 | 99636-2919 (atendimento de 14h às 22h)