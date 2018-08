Conceição Evaristo recebe um voto na ABL, e Cacá Diegues é eleito novo imortal

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após uma disputa incerta, o cineasta Cacá Diegues foi eleito para ocupar a cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele recebeu 22 dos 35 votos, e seu principal concorrente, o colecionador de manuscritos e pesquisador Pedro Corrêa do Lago, 11.

A escritora Conceição Evaristo, que provocou uma participação popular incomum nesta eleição, levou um voto -as escolhas são secretas. Uma campanha na internet que reuniu 25 mil assinaturas pedia a escolha da autora de "Ponciá Vicêncio".

A ideia dos apoiadores era que ela fosse a primeira mulher negra a entrar para a ABL. À exceção de Domício Proença Filho, a academia é composta majoritariamente por brancos --mas vale lembrar que já houve outros homens negros, como Machado de Assis, um de seus fundadores, e João do Rio.

Cacá sucede o também cineasta Nelson Pereira dos Santos, 89, que morreu em abril com com um tumor no fígado e que dirigiu filmes centrais da história brasileira, como "Rio, 40 Graus" (1955) e "Vidas Secas" (1963).

Assim como Pereira dos Santos, Cacá e um dos expoentes e hoje o grande sucessor do cinema novo, movimento de renovação estética que a partir dos anos 1960 buscou discutir questões mais urgentes e contemporâneas da situação brasileira.

O diretor já concorreu três vezes à Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes. A primeira vez foi com "Bye Bye Brasil" (1980), um de seus grandes sucessos. Ele retornou à mostra neste ano com a exibição, fora da disputa, de "O Grande Circo Místico".

O filme tem previsão de estreia marcada para 6 de setembro. Em entrevista à Folha durante o festival, ele disse que seu longa é um retorno ao "barroco", "que estava esquecido e que é uma das bases da nossa cultura".

Com mais de 20 longas no currículo, o diretor também lançou "Joana Francesa" (1973), "Xica da Silva" (1976), "Orfeu" (1999) e "Deus É Brasileiro" (2003).

Em 2014, ele lançou a autobiografia "Vida de Cinema", que repassa momentos marcantes de sua carreira, como sua relação com os também cineastas Glauber Rocha e Joaquim Pedro de Andrade.