Concerto em Ri Maior volta ao Sesi Portão com entrada franca

Da redação

Dizem que quem tem um amigo tem tudo. O maestro russo Wilson Chevchenco que o diga! Graças à ajuda de Sarrafo, seu fiel amigo e tradutor, o seu concerto musical onde apresenta as composições de sua família pode ser compreendido pela plateia – já que o palhaço não fala português. A peça, que já fez sucesso expressivo no Paraná e no Brasil e cuja interação do público é essencial, volta ao Teatro Sesi Portão nos dias 24 e 25 de agosto, às 20h, com entrada franca.

O espetáculo “Concerto em Ri Maior” surgiu em 2005 a partir de jogos de improvisação de palhaços com a música, resultando em uma comédia interativa e alegre para toda a família. O concerto conta ainda com um coral, que é integrado pelo público. E para embalar a diversão, os próprios palhaços tocam vários instrumentos: piano, violão, acordeom, gaita, castanholas e harmônica.

As apresentações iniciam às 20h, tanto no dia 24 quanto no dia 25. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do espaço, no dia da apresentação, com uma hora de antecedência. Na ocasião, o Sesi Cultura Paraná pede a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

O Sesi Cultua Paraná Apresenta:

Concerto em Ri Maior

Quando: 24 e 25 de agosto, às 20h

Onde: Teatro Sesi Portão

Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão

Quantor: ingresso solidário (doação voluntária de 1kg de alimento não perecível)

Observação: espaço sujeito a lotação (retirar ingresso com 1h de antecedência)