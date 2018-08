Concerto OSP  busca trazer espírito de reflexão para o público

Da redação

No próximo domingo, às 10h30, a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) apresenta o concerto Místico, regido pelo maestro convidado Sílvio Viegas. A apresentação será no Guairão com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). As obras apresentadas no concerto, ‘A ascensão’, de Messiaen e ‘Sinfonia nº 3’, de Honegger, possuem histórias bem definidas por seus compositores, falando sobre o processo de conhecimento e reflexão pelo qual passam os seres humanos.

Olivier Messiaen, compositor de ‘A ascensão’, viveu na França entre 1908 e 1992. De 1931 até o ano de sua morte ele trabalhou como organista na Igreja da Trindade de Paris. Messiaen sempre fora conhecido como um homem que tinha fortes relações espirituais com a Igreja Católica. Esse laço só aumentou depois que ele passou a trabalhar na igreja.

A obra “A ascensão” foi uma das primeiras que o compositor escreveu como músico da Igreja da Trindade. Ela foi pensada como música para os rituais litúrgicos da Páscoa, mais especificamente, para o final do ciclo pascoal, quando Jesus Cristo ascende ao céu. Formada por quatro “meditações para a orquestra”, cada uma delas baseada em um momento da ascensão de Jesus, a obra foi originalmente escrita para orquestra e, mais tarde, adaptada para o órgão solo.

Já a ‘Sinfonia nº 3’ de Arthur Honegger, apesar de ser conhecida como Sinfonia Litúrgica, traz uma história mais próxima dos acontecimentos da época em que foi escrita. Composta entre Outubro de 1945 e Abril de 1946 a sinfonia veio a pedidos da associação suíça Pro Helvetia, que solicitou ao compositor uma obra que retratasse a busca pela paz após a Segunda Guerra Mundial.

Segundo o próprio Honegger, a música representa “um drama encenado por três personagens, reais ou simbólicos: miséria, felicidade e homem. Esses são temas eternos. Eu tentei trazê-los para a realidade atual”. Os três movimentos da sinfonia, com nomes baseados também na liturgia católica, falam sobre medo, ira, piedade e rebeldia das vítimas da guerra sobre a opressão a que foram sujeitadas. A regência do concerto ficará com o maestro Sílvio Viegas, da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

Serviço

Místico – Concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná

Quando: Domingo, 19/08/2018, 10h30

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)