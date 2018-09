Concerto raro com obras da corte do Rei Luís XIII e Luís XIV será apresentado na Capela Santa Maria

SMCS

Músicas e danças francesas do período barroco vão levar a Capela Santa Maria para o século XVII nesta sexta-feira (21/9) e sábado (22/9). A Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba, com a direção musical de Fernando Cordella, executa o Programa ‘Le Roi Danse’ com composições feitas para a corte do Rei Luís XIII e Luís XIV.

Completa o concerto danças originais da época, com coreografia elaborada pela paulista especialista em dança barroca, Raquel Aranha. “Para chegar até aqui teve bastante investigação em materiais originais, anotações e manuscritos da época. Um concerto desse nível é raro no Brasil!”, comentou a coreógrafa.

No repertório obras de Jean-Féry Rebel (1666-1747) e Jean-Baptiste Lully (Itália, 1632 - França, 1687). “Esse é um Programa executado poucas vezes no Brasil, principalmente feito por uma orquestra moderna. É muito especial fazer parte dele”, completou o diretor artístico, Fernando Cordella.

Diretor musical

Fernando Cordella é considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina. Em 2015 recebeu, em São Paulo, o prêmio TOYP JCI Brasil como a figura mais expressiva no Brasil do ano, na categoria “Êxito Cultural”.

Em 2016, assumiu o posto de professor titular e coordenador da Oficina de Música Barroca da Escola Municipal de Música de São Paulo – EMMSP, vinculada ao Theatro Municipal de São Paulo. Tem atuado fortemente como solista e maestro convidado nas principais orquestras do Brasil. Cordella é também diretor artístico e maestro titular da Orquestra Sinfônica de Carazinho e da Sociedade Bach Porto Alegre.

Serviço: Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba apresenta Le Roi Danse

Música e Dança da Corte de Luís XIII e Luís XIV

Direção Musical Fernando Cordella (RS)

Coregrafia Raquel Aranha (SP)

Dança Clara Couto (SP), Osny Fonseca (SP), Raquel Aranha (SP)

Datas e horários: Sexta-feira, 21 de setembro às 20h e sábado, 22 de setembro, às 18h30

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo

Ingressos: R$ 30 e meia-entrada R$ 15