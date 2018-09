Concessionária é alvo de processo por leitura facial no metrô de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Idec (Instituto de Defesa do Consumidor) moveu uma ação civil pública, na quinta-feira (30), contra a ViaQuatro, concessionária que opera a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, em razão da coleta ilegal de dados que identificam as emoções dos passageiros.

A ação pede a condenação da empresa e a indenização a título de danos coletivos em valor não inferior a R$ 100 milhões, a ser revertido para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

O instituto quer também que a empresa cesse a coleta de dados imediatamente e retira as câmeras já instaladas.

Implementada em abril, a rede de câmeras de reconhecimento facial identifica se as pessoas estão insatisfeitas, surpresas ou neutras frente a anúncios publicitários.

Também captura dados como gênero e faixa etária dos transeuntes.

A ação se baseia no Código do Direito ao Consumidor e no Código de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos.

A Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 14 de agosto, e que versa sobre a privacidade, também determina que esse tipo de coleta é ilegal. A lei passa a valer apenas em 2020.

A ViaQuatro informou que "ainda não recebeu nenhuma notificação da Justiça, e que, portanto, não pode comentar o assunto".

A empresa destacou que "sempre cumpriu rigorosamente todas as leis vigentes que dizem respeito ao tema".

Rafael Zanatta, advogado do Idec, diz que a empresa não pode obrigar o cidadão a fazer coisas que não estejam relacionadas com sua prestação de serviço.

"Uma empresa de transporte, ainda mais vinculada à administração pública, não pode obrigar o usuário a fazer pesquisa de opinião."

Os sensores são instalados nas portas de acesso ao trem e, portanto, o usuário não tem direito de escolha. "Ou aceita a coleta dos seus dados, ou busca outro modo de se locomover na cidade", diz.

Em abril, as câmeras começaram a ser instaladas em três estações. Hoje, estão distribuídas em todas as plataformas, que recebem, em média, 750 mil passageiros por dia útil.

Localizadas na frente de peças publicitárias, elas captam como os usuários se expressam ao se deparar com os anúncios. Depois, esses dados são compartilhados comercialmente com anunciantes, numa espécie de feedback sobre o impacto gerado no metrô.

"Com esse tipo de registro, você dá o resultado psicológico ao anunciante. Funciona muito bem a quem direciona a publicidade" diz Marcelo Crespo, sócio da Peck Advogados.

"Você consegue entender que, para determinadas pessoas, o anúncio é útil, para outra parcela, não. Assim, monta uma estratégia mais eficaz", explica Crespo.

A ação judicial partiu de um trabalho entre o Idec, a Lavits (Rede Latino-Americana de Estudos de Vigilância) e o PET (Programa de Educação Tutorial) da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

Com a possível indenização, o Idec diz que poderão ser desenvolvidos projetos educacionais sobre direitos dos cidadãos baseados na nova Lei de Proteção de Dados Pessoais.

Tecnologias de reconhecimento facial são cada vez mais populares no setor público e privado.

As informações coletadas podem ser usadas para a monetização, para a melhor implementação de políticas públicas ou, simplesmente, para a vigilância.

É possível obter consentimento nesses casos a partir de aplicativos específicos ou por meio de QR-Code.