Concurso da Polícia Civil do Paraná tem concorrência de 411 candidatos por vaga

O concurso público para Escrivão da Polícia Civil do Paraná registrou o total de 41.156 candidatos, que disputarão 100 vagas para profissionais de nível superior, para atuação em Curitiba e Região Metropolitana, além de cidades do interior do Estado. A concorrência está altíssima: são 411 candidatos por vaga. O concurso será aplicado pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL. As vagas são para jornada de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 5.752,41.

A lista com o nome de todos os inscritos será publicada nesta sexta-feira (19) na página da COPS.

A seleção será feita por meio de provas objetiva e discursiva em 18 de novembro, nas cidades de Curitiba (19.458 candidatos), Londrina (11.768) e Cascavel (9.930). A primeira prova é composta por 30 questões objetivas de Conhecimentos Gerais e outras 30 de Conhecimentos Específicos e Redação.

A prova de Conhecimentos Gerais abrange conteúdos de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Noções da estrutura do aparelho administrativo do Poder Executivo do Estado do Paraná. Já a redação deverá ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, sobre tema da atualidade.

A prova de conhecimentos específicos pretende avaliar conteúdos de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Legislação Especial e o Estatuto da Polícia Civil do Paraná. Os classificados nesta prova passarão para as etapas seguintes previstas de exame de saúde, aptidão física e análise de conduta, em datas a serem marcadas para o início de 2019.