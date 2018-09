Concurso da Polícia Federal é no domingo. Veja as 30 linhas de ônibus disponíveis em Curitiba

SMCS

Os inscritos no concurso da Polícia Federal podem contar com várias linha de ônibus para chegar ao local das provas, que serão aplicadas neste domingo (16/9), nas dependências da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), no Prado Velho, e também na Uniopet, no Rebouças.

Estas duas regiões da cidade são atendidas por 30 linhas de ônibus do transporte coletivo. Para facilitar, a Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) preparou uma tabela com o nome de cada linha que passa pelos dois locais e os principais pontos de parada. Veja aqui: