Concurso de cosplays do Geek City distribuirá mais de R$ 2.400 em prêmios

No Geek City, as atrações não estarão apenas no palco. Circulando pelo evento, você poderá encontrar gente de todo tipo, como Sora, Darth Vader, Sonic, Hera Venenosa, Batman, D.Va e até os Power Rangers, todos de olho nas novidades dos painéis, nos encontros com artistas e conhecendo as novidades dos games, entretenimento e tecnologia. De quebra, todos ainda podem concorrer a mais de R$ 2,4 mil em prêmios.

Mais uma vez, o evento realizará o seu já tradicional concurso de cosplays, com etapas diárias que vão culminar em uma grande final, valendo o troféu de melhor do Geek City e, ainda, garantindo um televisor LED de 32 polegadas para o vencedor. As inscrições estão abertas até o dia 27 de agosto, mas os atrasadinhos também poderão fazer isso no próprio evento, garantindo sua participação em ordem de chegada e de acordo com as vagas disponíveis.

As fases acontecerão nos três dias de Geek City, a partir das 20h, no palco principal. Cada participante terá 30 segundos para se apresentar, fazendo poses e reproduzindo falas ou ações diante da comissão julgadora, que avaliará não apenas a qualidade e semelhança do cosplay em si com o personagem selecionado, mas também a presença do intérprete. A resposta do público também será levada em conta e aqueles que mais movimentarem a galera receberão prêmios.

Ao final de cada dia, os selecionados como melhor cosplay, melhor presença de palco e a escolha do público levam um kit do Geek City com camiseta e botton do evento. Além disso, garantem a participação na grande final, que acontece no domingo, 02 de setembro, valendo não apenas o prêmio principal, mas também o das outras categorias.

O melhor cosplay do Geek City na categoria presença de palco leva para casa um troféu e uma caixa de som Bluetooth JBL. Já o escolhido pelo público também terá uma taça para chamar de sua e colocar na estante ao lado de um console Atari Flashback, da Tectoy.

Mais do que vestir, viver

As diferentes categorias do concurso do Geek City fazem sentido, afinal de contas, ser cosplayer é mais do que, apenas, se fantasiar como alguém do mundo do entretenimento. É preciso realmente pensar como o interpretado, assumir seus trejeitos, suas falas e até o caráter heroico ou vilanesco dos protagonistas.

Essa, inclusive, é a principal dica dada por Eve Ortiz, cosplayer há oito anos e uma das finalistas do concurso de cosplays no Geek City 2017, no qual interpretou Tempestade, dos X-Men. “Cosplay não é só usar uma roupa, mas também vestir o próprio personagem. É preciso interpretar para que o resultado fique realmente bom”, explica ela, que já foi nomes como Harley Quinn, de Esquadrão Suicida, e Vampira, também do grupo de mutantes da Marvel, que cita como seus preferidos.

Para 2018, entretanto, ela vem apenas com novidades e, claro, surge como grande competidora. Ortiz faz segredo sobre suas escolhas para este ano, mas adianta que uma delas será Gamora, de Guardiões da Galáxia. Os outros cosplays, entretanto, são mistérios que somente poderão ser descobertos no palco do Geek City.

Já Cristian Boomer, o vencedor do ano passado com seu cosplay de Yondu Udonta, também de Guardiões da Galáxia, não deve participar neste ano. Muito pelo contrário, sua vontade é de ver um novo campeão no concurso de cosplays do Geek City 2018. “Quero que outras pessoas sintam o mesmo que eu, no ano passado. Adoraria poder ‘passar a coroa’ para um novo vencedor”, afirma.

Em entrevista, ele afirmou que não esperava o sucesso obtido em 2017 e que se inscreveu em cima da hora. “Fiquei muito feliz por ter ganhado, mas só fui entender bem o que havia acontecido quando vi o prêmio e o troféu em meu quarto. Acho que comemorei a vitória tanto no dia do evento quanto no seguinte”, lembra o cosplayer.

Para quem deseja conseguir o resultado maior no Geek City, então, Boomer dá algumas dicas e pede atenção especial ao acabamento do cosplay, bem como na hora de escolher um cosmaker para o preparo do figurino. “O mais importante é viver seu personagem no palco e se divertir muito durante o evento, acima de tudo”, completa.

O campeão não estará no concurso deste ano, mas isso não significa que ele não poderá ser visto no evento. Muito pelo contrário, Boomer vai aproveitar sua ausência na competição para vestir cosplays mais confortáveis, como o de Leeloo Dallas “Multipass”, de O Quinto Elemento, e Shang-Tsung, de Mortal Kombat 3. “São muitas opções e dúvidas sobre quais escolher”, completa Boomer, lembrando também dos primeiros figurinos que fez na vida, há doze anos – Sub-Zero ou Mileena, também do game de luta.

As inscrições prévias para o concurso de cosplays podem ser feitas até o dia 27 de agosto no site oficial do evento, www.geekcity.com.br. Depois desta data, os interessados poderão se registrar, em ordem de chegada, no dia em que desejar participar, mas é melhor correr, pois as vagas são limitadas. A inscrição não garante acesso e é preciso ter um ingresso ou credencial para participar.

O Geek City é o maior evento de tecnologia e entretenimento do Sul do país, marcado para acontecer em 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Ao longo de três dias, os fanáticos por cinema, séries, games e quadrinhos terão acesso em primeira mão a tudo o que acontece de melhor nesse mercado, conferindo painéis sobre os mais variados temas, torcendo em torneios de jogos competitivos, encontrando criadores de conteúdo e vendo personalidades bem de perto.

Para a edição 2018, uma das principais presenças será a de Carlos Villagrán, o Kiko, que fará sua despedida do personagem na capital paranaense. Também estarão na cidade os elencos do Porta dos Fundos e Choque de Cultura, dois fenômenos do humor na internet brasileira, e o dublador Guilherme Briggs, além de um painel sobre a adaptação cinematográfica da HQ nacional O Doutrinador.

Sobre a Seven Entretenimento

A Seven Entretenimento é uma das principais empresas de entretenimento do Brasil. Instalada em Curitiba, vem modernizando o mercado artístico e cultural inovando nas áreas de investimento e negócios dirigido ao lazer. A Seven já desenvolveu mais de 1.500 eventos ligados à área de entretenimento e oferece produtos como exposições, shows, turnês, feiras e eventos esportivos.

Alguns dos maiores eventos que passaram pelo sul do Brasil nos últimos anos tiveram a marca da Seven Entretenimento em sua realização, como os shows internacionais Maroon 5, Green Day, Iron Maiden, Katy Perry e Andrea Bocelli; os maiores nomes da música nacional, como: Ivete Sangalo, Marisa Monte e Roberto Carlos; os espetáculos Cirque Du Soleil, Circo da China e Disney On Ice; musicais infantis da Disney; simpósios e eventos exclusivos como Footecon e Risológico; o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil, Geek City, entre muitos outros.

SERVIÇO

GEEK CITY

Data: De 31 de agosto a 2 de setembro de 2018

Local: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430, Curitiba / PR)

Ingressos: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social: Facebook /geekcityoficial | Instagram @geekcityoficial | Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento