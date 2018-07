Concurso elege as melhores fotos de astronomia de 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Estação Espacial Internacional minúscula próxima a duas manchas solares, a Lua fotografada com um telescópio e um Ipad, e as estonteantes nebulosas de Águia e Cabeça de Cavalo. Essas são algumas das fotos finalistas do Fotógrafo de Astronomia de 2018, prêmio concedido pelo Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra.

O concurso, em seu décimo ano, recebeu 4.200 inscrições, de 91 países. São aceitas inscrições de fotógrafos amadores e profissionais.

Os vencedores serão anunciados em 23 de outubro, durante cerimônia no Museu Marítimo Nacional, também em Greenwich.

A premiação principal pagará £ 10 mil (cerca de R$ 50 mil), enquanto as demais renderão £ 1.500 (aproximadamente R$ 7.500) aos fotógrafos premiados. Haverá também valores destinados aos segundos colocados (£ 500, equivalente a R$ 2.500) e às fotos mais comentadas (£ 250, ou R$ 1.250).