Concursos com salários de até R$ 23 mil estão com inscrições abertas. Veja onde

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O mercado de concursos segue em ritmo aquecido e o segundo semestre já conta com vários certames em andamento. Neste mês, se encerra o prazo de inscrições para alguns concursos com salários iniciais que podem ultrapassar a cifra de R$ 23 mil. Nesse sentido, o CERS Cursos Online, uma das maiores redes de cursos preparatórios para concursos, OAB e carreiras jurídicas, preparou uma seleção com oportunidades para concurseiros que não querem ficar de fora das próximas provas.

Para o presidente do Grupo CERS, Renato Saraiva, os concurseiros devem ficar de olho nas datas e aproveitar o bom momento do mercado de concursos em 2018, já que segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concursos (ANPAC) o ano deve contar com 162 mil vagas oferecidas em diversas áreas. "A vida de quem presta concursos requer dedicação aos estudos e atenção para não perder de vista as vagas que estão sendo abertas a todo momento", avalia.

Confira abaixo a lista de certames abertos e algumas dicas de estudo preparadas pelo CERS para quem sonha com a carreira pública:

Polícia Civil de Minas Gerais

Foram disponibilizadas 119 vagas para o cargo de escrivão. A remuneração é de até R$ 4.098,39 e o prazo para as inscrições vai até o dia 22 de outubro. O cadastro deve ser realizado exclusivamente nos sites da Acadepol e Fumarc. O valor da taxa de participação é de R$ 160 e a prova objetiva está marcada para o dia 2 de dezembro deste ano.

Ministério Público de Pernambuco

Foi publicado o edital do certame que oferece 23 vagas para os cargos de Técnico Ministerial e Analista Ministerial. Os salários iniciais são de R$ 3.171,52 e R$ 4.809,54, respectivamente. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de outubro, no site da FCC. As provas estão marcadas para o dia 2 de dezembro de 2018.

Tribunal de Justiça da Bahia

Foi publicado o edital do concurso TJ BA. O certame oferece 50 vagas mais cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto. A remuneração inicial é de R$ 23.284,14. As inscrições ficarão abertas no site do Cebraspe até o dia 5 de novembro de 2018. A prova objetiva está marcada para o dia 13 de janeiro de 2019.

Prefeitura de Recife

O certame oferece 25 vagas para os cargos de Analista de Gestão Administrativa, Analista de Gestão Contábil, Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão, e Assistente de Gestão Pública. Os salários podem chegar a R$ 7.374,00 de acordo com o cargo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas. As provas estão previstas para os dias 12 e 13 de janeiro de 2019.

DICAS DE ESTUDO

1- Foco: é necessário condicionar a mente, ter foco e dedicação para as horas de estudo;

2- Descubra o nível do concurso e seu próprio nível de conhecimento: existem níveis de complexidade por prova e isso vai depender de cada concurso. Além disso, o tempo disponível para estudo vai variar de candidato para candidato e de acordo com o grau de conhecimento do concurseiro;

3- Tenha paciência: um concurso para magistratura demanda, em média, 2 anos de preparação. Concursos mais simples, como para áreas bancárias, demandam cerca de seis meses de preparação;

4- Não tente estudar pesado logo de início: comece estudando a partir de pequenas cargas horárias e vá aumentando gradativamente as horas de estudo;

5- Aos que não trabalham: após o condicionamento gradativo das horas de estudo, o ideal para uma preparação é estudar de 8h a 16h diárias;

6- Aos que trabalham: aproveite todo o tempo livre que tiver. O ideal é estudar de 3h a 4h por dia na semana e aproveitar os finais de semana para estudar mais;

7- Tenha boas referências: busque orientações e conteúdos em bons cursos e com bons professores. Os cursos online são uma excelente opção;

8- Local e rotina: procure um lugar fixo de estudo e crie uma rotina antes de iniciar o ritual de estudos;

9- Intervalos: Estude entre uma hora e 90 minutos, no máximo, e em seguida faça uma pequena pausa de 5 a 10 minutos. Isso faz o cérebro voltar a ter alta performance;

10- Válvulas de escape: Vá ao cinema, faça academia, pratique algum esporte ou mesmo jogue conversa fora com os amigos nos finais de semana. Ter vida social é fundamental para manter a mente saudável e suportar os meses de estudo e dedicação.