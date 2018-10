Condenado por estupro deixa a cadeia e mata a filha de 13 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem é procurado pela polícia em São Roque, no interior de São Paulo, suspeito de matar a filha de 13 anos a facadas na madrugada desta quarta-feira (3).

Horácio Nazareno Lucas, 28, deixou a prisão na manhã de terça-feira (2), onde estava após ser acusado de abusar da cunhada em 2012. Ele também já havia sido denunciado por estuprar a adolescente em 2017.

Segundo relatos de testemunhas à Polícia Civil, Horácio foi à casa da ex-mulher na noite da última terça-feira (2) para pedir que ela retirasse a queixa de estupro contra ele. Ao ver que ela pretendia chamar a polícia, o homem começou a agredi-la e tentou esganá-la, mas a mulher conseguiu fugir para pedir ajuda aos vizinhos.

Neste momento, o suspeito ficou sozinho com os dois filhos, Letícia Tanzi, de 13 anos, e um menino de seis anos. Ele, então, trancou o mais novo em um quarto e atacou a menina. O menor conseguiu fugir e encontrou um carro da Polícia Militar na rua.

Quando entraram na casa, os policiais encontraram Letícia ferida e inconsciente no chão da sala. Ela foi socorrida e levada à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada.

Horácio havia saído da cadeia naquela manhã para responder em liberdade. Ele estava preso desde julho deste ano, condenado por estuprar a cunhada em 2012. Depois da prisão, a família descobriu que ele também abusava de Letícia desde 2017 e registrou um boletim de ocorrência, o que gerou a briga.

A mãe também foi levada ao hospital e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) da cidade para registrar as agressões. As polícias Civil e Militar estão à procura de Horácio.