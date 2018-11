Condomínio de Jair Bolsonaro no Rio reforça segurança

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A um dia das eleições, dois seguranças, gradis e cones reforçam a segurança do condomínio do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), a partir deste sábado (6).

Os homens, que protegem apenas o patrimônio já que o candidato tem apoio da Polícia Federal, ficarão na portaria do local até segunda-feira (8). O controle da entrada também está mais rígido, apesar de o clima no entorno ser de tranquilidade.

Motoristas frequentemente passam em frente ao condomínio, que fica na avenida da praia, buzinando e gritando palavras de incentivo a Bolsonaro. Outros, em menor quantidade, gritam "Lula livre".

Alguns apoiadores param para comprar camisetas com o rosto de Bolsonaro e bandeiras do Brasil, vendidas por um ambulante "de plantão" no condomínio há dias. Bolsonaro voltou para casa no último sábado (29), depois que recebeu alta.