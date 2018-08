Condor inaugura loja de R$ 40 milhões e 'usina solar' própria em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com uma usina solar para geração própria de energia, o novo Condor João Bettega, em Curitiba, recebeu um investimento de R$ 40 milhões e será inaugurado neste sábado, dia 1 de setembro, às 8h, com um café da manhã para seus clientes. A nova loja vai gerar mais de 200 novos postos de trabalho e um dos seus diferenciais é a instalação de 1.440 módulos solares na cobertura, que devem gerar, em média, 668.796 KWh por ano, o equivalente para abastecer 280 residências.

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, este novo estabelecimento abre as suas portas com a notícia de que a sua usina vai evitar a emissão de 470 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 2.875 árvores. Esta é a terceira unidade da rede com a tecnologia, instalada pela Domínio Solar, e, juntas, as três lojas vão gerar 2.060.000 KW/h por ano, o equivalente para abastecer 860 residências e evitar a emissão de 1440 toneladas de CO2 por ano, o que equivale ao plantio de 8.800 árvores.

Outro ponto de destaque desta nova loja é a instalação da Linha Vittrine, que são balcões refrigerados que utilizam tecnologia de ponta, lançada neste ano pela Eletrofrio após dois anos de estudos nacionais e internacionais. A linha privilegia a exposição e conservação de produtos perecíveis com redução de até 20% no consumo de energia elétrica, além de otimizar o espaço de exposição dos produtos e aumentar a área de circulação nos corredores das lojas.

O novo Condor possui outras tecnologias que contribuem para a preservação ambiental, como a instalação de lâmpadas LED em 100% do estabelecimento, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, reduzem em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. Outra solução que economiza energia elétrica é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural. Também foram instalados na cobertura do estabelecimento os Domus Prismáticos, que filtram os raios ultravioletas em até 98% e permitem a entrada de luz externa no ambiente.

A nova loja também conta com um sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

Segundo o presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta, o Condor João Bettega é uma loja referência em modernidade, sustentabilidade e conveniência ao consumidor. “Esta nova loja foi projetada para oferecer aos nossos clientes tudo o que há de mais moderno em estrutura. Com relação ao ambiente, decidimos aliar praticidade a conforto e beleza”, afirma.

A comunicação visual do supermercado é um dos pontos que prometem tornar as compras mais fáceis, tranquilas e agradáveis, já que utiliza uma harmonização de cores e elementos para que o cliente encontre o setor que precisa logo ao entrar na loja.

A conveniência ao consumidor também é proporcionada pelos corredores largos, gôndolas baixas e uma departamentalização inteligente e eficaz, que possibilita uma disposição eficiente dos produtos de forma a favorecer a compra pelo cliente. “Pensamos em todos os detalhes para que esta loja proporcione momentos de compra prazerosos e agradáveis, por isso utilizamos o conceito de Gerenciamento por Categorias para decidir onde e como expor os produtos”, destaca Zonta.

Em uma área total de 12 mil m², sendo 3.500 m² de área de vendas, o empreendimento disponibiliza seções de mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria e uma adega elegante com uma grande variedade de rótulos nacionais e importados. A loja conta, ainda, com um setor de bazar completo e outro de flores, com a chancela da Esalflores.

O novo Condor João Bettega possui 20 checkouts, 20 mil itens e estacionamento coberto e descoberto com capacidade para 3 mil vagas rotativas.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou sua trajetória em Curitiba, quando em 1974 inaugurou sua primeira loja com 110m² e apenas cinco funcionários. Hoje, conta com cerca de 12 mil colaboradores diretos e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

Com esta inauguração, a rede passa a contar com 47 lojas, entre super e hipermercados, em 16 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e na cidade de Joinville, Santa Catarina, além de uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.

Serviço:

O novo Condor fica localizado na Rua João Bettega, 3.930, bairro Cidade Industrial, em Curitiba-PR, e seu horário de atendimento é de domingo a quarta, das 8h às 22h, e de quinta a sábado das 8h às 23h.