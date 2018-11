Conectas, Folha de S.Paulo e FGV realizam evento para discutir os 30 anos da Constituição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conectas, ONG voltada para os direitos humanos, realiza no dia 15 de outubro o seminário "30 anos da Constituição Cidadã - avanços e retrocessos", em parceria com a Folha de S.Paulo, e a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Direito).

O documento fundamental do Brasil, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte em setembro de 1988, restaurou a democracia no país e definiu os direitos básicos dos brasileiros. Neste ano, quando completa 30 anos de existência, a Constituição foi um dos temas das campanhas dos candidatos à Presidência durante o primeiro turno das eleições.

No seminário, especialistas em direito, economia e direitos humanos farão um balanço dos efeitos que a Constituição teve na construção do país e na vida dos brasileiros nesses últimos anos. Entre eles, estarão James Cavallaro, da Universidade Stanford, Conrado Hubner Mendes, professor da USP, o economista Samuel Pessôa, colunista da Folha de S.Paulo, e o advogado Alberto Toron.

Entre os temas que serão debatidos, está o papel do Judiciário como guardião do documento e as relações entre a Constituição e os direitos humanos.

O evento tem entrada gratuita e acontece no auditório do jornal (al. Barão de Limeira, 425), a partir das 9h. As inscrições podem ser feitas no link even3.com.br/Constituicao3oAnos.