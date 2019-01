Redação Bem Paraná, com assessoria

O ano letivo está perto de começar e junto com ele chega a hora de comprar os materiais escolares e acessórios indispensáveis para o dia a dia das aulas. No Shopping Curitiba diferentes lojas oferecem itens necessários para o estudo, desde agendas, cadernos e canetas até mochilas e bolsas.

Abaixo, saiba mais sobre o que encontrar em cada operação:

Bagaggio

Com um amplo mix de produtos, inclusive licenciados, a marca tradicional no comércio de malas, bolsas, pastas, carteiras e acessórios para viagem tem sua linha escolar dividida em três categorias: baby, infantil e teens. Unicórnios e flamingos, assim como personagens do Star Wars são algumas das estampas encontradas.

Cavezzale

A Cavezzale, marca que está no mercado há 30 anos, tem diferentes opções de mochilas escolares, estojos e lancheiras. Diferentes cores, modelos e preços podem ser encontrados na loja.

Daiso

Recém-inaugurada em Curitiba, a Daiso Japan tem muitos acessórios para deixar a volta as aulas mais divertidas. Cadernos, estojos, pastas, canetas, adesivos, bloco de notas e borrachas em formatos variados, como de panda, por exemplo, são algumas das opções disponíveis.

Imaginarium

Ligada nas tendências, a Imaginarium aposta na criatividade em seus produtos. Mochilas com pelúcia e orelhas de gatinho e unicórnio com cores do arco-íris são grandes destaques. Estojos holográficos e cadernos com desenho de lhamas também fazem parte das sugestões da Imaginarium.

Le Postiche

Variedade não falta na volta as aulas da loja Le Postiche. De alça ou rodinha, animais, personagens e estampas, em várias cores e tamanhos, trazem estilo e diversidade para as mochilas.

Livraria Cultura

Os materiais de papelaria sempre estão presentes nas listas escolares. Na Livraria Cultura as famílias encontram vários itens que precisam, como folhas sulfite, massinha de modelar, lápis de cor, giz de cera e canetinhas.

Livrarias Curitiba

A Livrarias Curitiba oferece uma extensa gama de produtos para o ano letivo. Livros didáticos, cadernos, mochilas, acessórios e itens de papelaria estão distribuídos nas prateleiras da loja.

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

@ShoppingCtba | www.facebook.com/ ShoppingCuritiba