Confira a lista de exigências da diva Camila Cabello para o show em Curitiba

esde a ascensão de “Havana”, Camila Cabello se tornou uma das principais mulheres da música pop mundial e uma das artistas mais populares do Spotify. A cantora ganhou seu primeiro hit no 1 na Billboard Hot 100 quando “Havana” chegou ao topo em janeiro deste ano. Camila termina o ano colecionando prêmios importantes – ela levou pra casa os dois principais troféus do VMA, o de artista e clipe do ano, um Billboard Music Awards e três Teen Choice Awards. Na noite do dia 09, antes de chegar ao país, Camila participou do American Music Awards e, indicada em cinco categorias, levou quatro dos prêmios que concorria incluindo: Melhor Música Pop/Rock com “Havana” e Melhor Artista Revelação.

Camila tem o carisma, grandes canções e talento suficiente para se tornar uma superstar, e foi elogiada por estrelas como Madonna, que inclusive lhe entregou o prêmio durante a cerimônia do VMA. Tudo isso ela vem mostrando em sua primeira turnê, Never be the same tour, que chegou ao Brasil essa semana.

Aproveitando sua passagem pelo país, a cantora e compositora quer usar sua influência para dar bons exemplos às novas gerações

