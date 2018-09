Confira alguns itens plásticos que você pode tirar da sua vida

O plástico está presente em centenas de produtos que utilizamos todos os dias. Metade do plástico produzido no mundo é utilizado uma única vez antes de ser descartado e por se tratar de um dos materiais mais duradouros produzidos pelo ser humano, este plástico pode ficar até 400 anos na natureza até se decompor totalmente. Pensando em incentivar as pessoas a contribuírem com o meio ambiente, reduzindo o uso de produtos feitos de plástico, selecionamos alguns produtos que não farão falta na sua vida: tampas de café ou de copo, canudos, produtos embalados, sacolas plásticas para compras, embalagens plásticas (em casa), utensílios descartáveis e garrafas de água.

Evento marca lançamento dos Planos Municipais da Mata Atlântica no Paraná

A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) lançou o projeto “Fortalecendo os Conselhos Municipais de Meio Ambiente por meio dos Planos Municipais de Mata Atlântica – PMMA. O projeto é uma iniciativa da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA) e ONU Ambiental.O presidente da Comissão, deputado estadual Rasca Rodrigues (Podemos), disse que a ideia é levar informações para que os planos municipais possam avançar no Paraná. Segundo dados do Observatório do PMMA, apenas duas cidades, Maringá e Fazenda Rio Grande, têm seus planos sendo executados. Curitiba e Campo Magro estão com os planos elaborados e Foz do Iguaçu e Lapa estão na fase de elaboração.

Brasil sediará evento internacional sobre clima

O Brasil sediará a próxima Semana Latino-americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, em 2019. A decisão foi anunciada, na última semana, durante a edição deste ano do evento, realizada em Montevidéu. Na ocasião, o Brasil também informou ter reduzido 2,6 bilhões de toneladas de carbono entre 2016 e 2017, o que antecipa em três anos o cumprimento de sua meta para 2020 em relação à Amazônia e ao Cerrado.

Governo mobilizado para combater incêndios florestais

O governo brasileiro está mobilizado para prevenir e combater incêndios florestais. O período mais crítico de queimadas ocorre agora, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e parte do interior do Nordeste, quando a seca atinge os níveis mais altos. Esse quadro costuma permanecer até outubro.