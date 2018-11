Confira as dez canções mais escutadas do Oasis na internet

Henrique Romanine

Curitiba, neste ano de 2018, vem surpreendendo o público que gosta de boa música. Depois de vários eventos memoráveis, entre eles os históricos shows do Foo Fighters, Queens Of The Stone Age e Roger Waters, a cidade recebe, apenas nesta semana, quatro grandes nomes do rock mundial: na quinta (8), Judas Priest e Alice In Chains, e na quarta (7), Foster The People e Noel Gallagher, acompanhado de sua banda High Flying Birds.

Para você já começar o aquecimento para o show, pesquisamos as músicas mais escutadas (e populares) da banda, usando como base o site Last.Fm (que reúne dados de vários serviços, como Spotify, Youtube e Deezer). Vai que o humor do Noel colabora e ele venha a fazer a alegria do público, relembrando alguns hinos do grupo?

