Confira dicas para identificar e combater o bullying nas escolas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferentemente dos conflitos comuns entre crianças e adolescentes, no bullying os ataques são intencionais, repetitivos e têm como objetivo maltratar e humilhar. As agressões acontecem entre alunos, mas com uma desigualdade de poder -e na presença de "espectadores".

Segundo especialistas, a prática afeta não somente as vítimas, mas também suas famílias. Em casos mais graves, pode levar à depressão e deixar marcas por toda a vida.

Nesta sexta (28), um adolescente atirou contra colegas de escola em Medianeira, no oeste do Paraná. Ele e o colega que o ajudou a premeditar o ataque afirmaram que eram vítimas de bullying e queriam se vingar. Duas pessoas ficaram feridas.

Abaixo, veja dicas de como identificar que uma criança está sendo vítima da prática e o que fazer para ajudá-la.

Possíveis sinais de que a criança está sofrendo bullying

Na escola

Mostra-se triste frequentemente

É a última a ser escolhida em atividades e fica isolada ou perto de adultos no recreio

Tem piora nas notas

Anda com ombros encurvados, cabeça baixa e não olha no olho

Gasta mais dinheiro que o habitual na cantina para dar lanche aos outros

Em casa

Usa desculpas para faltar à aula

Tem mudanças extremas de humor

Aparece com hematomas após a aula

Vítimas mais frequentes

Quem é considerado mais frágil, seja pela renda, orientação sexual, religião, origem, cor ou aparência

Pessoas tímidas ou com baixa autoestima também são alvos, assim como alunos que se destacam por coisas positivas, como beleza e boas notas

O que a escola deve fazer

Capacitar funcionários e orientar pais

Explicar as consequências, para que alunos não achem graça Funcionários devem estar junto às crianças no recreio para criar confiança

Acionar os pais e discutir soluções, ouvindo a opinião da vítima

Em casos graves, acionar autoridades

O que os pais devem fazer

Observar os filhos

Acionar a escola e discutir soluções

Não dizer coisas do tipo "ignore" ou "não ligue"

Estimular os filhos a perceber suas habilidades para resgatar a autoestima

Se preciso, buscar a ajuda de psicólogos

Como proceder com o agressor

Repreender suas ações e mostrar o mal que ele está causando ao outro

Fazer com que ele conserte o dano causado

Trabalhar valores como respeito às diferenças

Pesquisa sobre bullying

195 mil alunos do 9º ano (7%) afirmaram ter sofrido bullying na escola nos 30 dias anteriores a pesquisa do IBGE realizada em 2015

16% deles citaram a aparência do corpo como principal motivo para a zombaria; outros 11% citaram o rosto 520,9 mil alunos (20%) disseram já ter praticado bullying; dentre os meninos, esse percentual foi de 24%, entre as meninas, de 16%

Fontes: Cartilhas do CNJ e do Ministério Público, IBGE e especialistas