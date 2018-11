Confira o line-up completo do Coverstock Festival, que ocorre neste sábado na Usina 5

Redação Bem Paraná com assessoria

Falta pouco para que os amantes do rock n’roll possam conferir o maior festival de covers do Brasil. No próximo dia 24 de novembro, a partir das 15h, a Usina 5, um antigo complexo industrial abandonado que agora recebe os principais eventos culturais de Curitiba, será o palco do Coverstock Festival, que contará com 19 atrações musicais, dividas em três stages especiais.

Entre os confirmados, estão algumas das mais respeitadas bandas covers do País, como o grupo Killer’s Kiss, com a maior e mais premiada produção nacional do Kiss; Children of the Beast, de São Paulo, cover oficial do Iron Maiden da América Latina; e The Four Horsemen, considerada hoje um dos melhores covers da banda norte-americana Metallica também da América Latina. No show, não faltarão hits como 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matters', 'The Unforgiven', 'For Whom The Bell Tolls', 'Master of Puppets' e 'Seek & Destroy’, além de Linkin Park Brasil Cover, tido como um dos melhores covers do Linkin Park do País.

Confira o line-up completo: a TN/SHE (AC/DC), formado inteiramente por mulheres e que apresenta as duas fases da carreira do Ac/Dc, Bon Scott e Brian Johnson, o Pigs and Diamonds (Pink Floyd), F4T (Charlie Brown Jr. e CPM22), The Nobs (Led Zeppelin), Afoostic (Foo Fighters), Magaivers (Ramones), The Vedders (Pearl Jam), The Nobs (Led Zeppelin), Sulround (Red Hot Chilli Peppers), Cwknot (Slipknot), Backstage (Bon Jovi, Aerosmith e Guns N’ Roses), Eggbox (The Offspring e Rage Against the Machine), Candyman Club (The Cure e The Smiths), Over Janis (Janis Joplin), Válvula Vapor (Rock Nacional anos 80/90), e Logview (Green Day).



“O festival tem o objetivo de homenagear os grandes ícones do rock por meio de bandas covers de qualidade, sendo algumas reconhecidas pelos próprios artistas, com direito a uma super produção e em um local único. Queremos também reunir todos os amantes do estilo musical que, por algum motivo, deixaram de frequentar a noite curitibana. Contaremos com uma estrutura especial para atender crianças, com direito a espaços para brincadeiras e recreação e praça de alimentação, todos são muito bem-vindos. Será uma grande celebração da música”, explica Patrik Cornelsen, produtor do evento.



Praça de Alimentação – O Coverstock Festival contará com uma área especial voltada à alimentação, com valores a partir de R$10. Entre as opções disponíveis, Batata Frita (R$10); Batata Frita com Cheddar e Bacon (R$15); Porks Burger (R$20), que consiste em pão, hambúrguer de costelinha suína, queijo mozzarella, molho BBQ e cebola crispy; o Quermesse Melt (R$20), com pão, hambúrguer de carne, creme de cheddar e cubos de bacon crocante; e o Oldwest Burger (R$20), composto por pão, hambúrguer de linguiça campeira, queijo canastra, rúcula e geleia de pimenta. Todos as opções de hambúrgueres também estão disponíveis na versão vegetariana. A cerveja oficial do Coverstock Festival será a Heineken.



A realização do Coverstock Festival é da Parnaxx, com produção da Planeta Brasil e apoio do Crossroads. Os ingressos estão disponíveis pelo Alô Ingressos, na Usina 5 (Rua Orestes Camilli, 186 – Prado Velho) e no Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2304 – Água Verde).

Hashtag Oficial: #coverstockfestival

Facebook: @coverstockfestival

Instagram: @coverstockfestival

Serviço:

Coverstock Festival

Data: 24 de novembro (sábado).

Início: A partir das 15h (confira o line-up completo acompanhando as redes sociais e site oficial).

Local: USINA 5 | Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho.

Ingressos: Promocional a partir de R$54. Dependendo do lote e da categoria.

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Alô Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Alô Ingressos, pontos oficiais e no local.

www.aloingressos.com.br

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito

**Classificação: 16 anos (verificar especificações).

Informações: (41) 3268-6767

Realização: Parnaxx

Produção: Planeta Brasil

Apoio: Bar Crossroads

Estacionamento no local (verifique preços e as vantagens).