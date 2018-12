Confira o que abre e fecha em SP no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por conta do feriado de 12 de outubro, quando se comemora o Dia de Nossa Senhora Aparecida e da Criança, comércios e prestadores de serviços terão horários alterados na cidade de São Paulo. O rodízio de veículos estará suspenso na sexta (12), inclusive para automóveis pesados.

Não haverá alteração no atendimento em prontos-socorros, hospitais, unidades de pronto atendimento, assistências médicas ambulatoriais 24 horas e 12 horas. Os hospitais veterinários da prefeitura estarão fechados até segunda, com exceção da unidade da zona leste que atenderá no sábado (13), até as 13h.

Quem precisar dos serviços de bancos, do Poupatempo, Detran e Correios terá de esperar até a segunda (15), já que eles estarão indisponíveis na sexta e no sábado.

No dia do feriado os shoppings da capital paulista também terão horário diferenciado. As praças de alimentação abrem às 11h e as demais lojas a partir das 14h. No fim de semana os centros de compras manterão os horários já praticados.

Os mercados e sacolões vão operar em horário diferenciado na sexta, mas não haverá alteração no funcionamento das feiras livres.

As escolas permanecem fechadas durante o feriado, mas os Centros Educacionais Unificados (CEUs) abrirão das 8h às 18h. Os centros esportivos também estarão abertos ao público em toda a cidade.

As ciclofaixas de lazer estarão ativas das 7 às 16h na sexta e no domingo. A maioria dos espaços de cultura da cidade estará aberta nos próximos dias nos horários praticados aos fins de semana.

TRÂNSITO

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizar desde esta quinta (11) a Operação Estrada com o objetivo de oferecer maior fluidez do tráfego e na mobilidade em São Paulo. A estimativa é de que cerca de 1,8 milhão de veículos deixem a cidade em direção ao litoral e ao interior durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Para quem pretende viajar, a recomendação é que os motoristas evitem utilizar o sistema viário principal das na quinta e na sexta no horário das 12h às 22h.