Confira outros ambientes  da CASACOR Paraná 2018:

Loft Modern House

Pela primeira vez, a CASACOR Paraná recebe um ambiente totalmente construído em steel frame - um sistema que permite obra mais limpa e prioriza espaços integrados e tem a tecnologia como aliada - projetado pela arquiteta Mariana Paula Souza. O loft de 115 m² celebra a moradia de um casal jovem cosmopolita que gosta de receber bem.

Fornecedores: Alto Vale Marmoraria - Arteforma Tecidos Para Decorações - Axell Banheiras e Spas – Construtora Primer – Deca - Espaço Interativo - Formighieri Pisos e Decks – Formighieri Móveis sob Medida – Inove Design – Aldenora Maria Bezerra Cunha - NPK Mármores – Originale Maison - Portobello - Todeschini – Weiku – Artfire Biolareiras – Bergerson Presentes – Boulle móveis – Compensados Bonardi – Empalux – Gena Energia Solar – Grey House Iluminação – Heime – Karsten – Mels Brushes – Rudegon – Santa Luzia – Celso Goes – Consentino – Galeria Zilda Fraletti – Galeria Boiler – Glassvel – Galeria Solar do Rosário.

Lounge 25 anos

O ambiente projetado pela arquiteta Viviane Loyola reúne sofisticação e estilo no Lounge em comemoração aos 25 anos da mostra. São 120m² de espaço integrado proporcionando aconchego através da contemporaneidade no mobiliário solto, tecidos nobres na composição e uma atraente lareira com vista para o jardim.

Fornecedores: Alicante – Arauco – Artefacto – Curadoria de obras de arte Cezar Prestes - Deca – Dutra’s Pedras – Florense Água Verde – Galeria Zilda Fraletti - Impermix – Interpam – Neolith - Originale Maison – Soma Galeria

