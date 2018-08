Confira quanto você vai receber na distribuição dos lucros do FGTS

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo anunciou nesta terça-feira (14) que irá distribuir aos trabalhadores R$ 6,23 bilhões, que corresponde a metade do lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) de 2017.

O trabalhador que tinha saldo positivo em conta do FGTS em 31 de dezembro de 2017 terá direito a receber 1,72% do valor que tinha na época. Isso significa que o trabalhador receberá R$ 17,20 para cada R$ 1.000. Em média, os trabalhadores receberão R$ 38 por conta.

Para saber quanto tem de FGTS, o trabalhador deve acessar o site da Caixa (http://www.resultadosfgts.caixa.gov.br) ou o aplicativo. O valor a receber estará disponível a partir do dia 31 de agosto.

A divisão dos R$ 6,23 bilhões vai se basear no valor disponível até 31 de dezembro de 2017 no fundo de cada trabalhador. A cada R$ 1.000 de FGTS, o cidadão receberá R$ 17,20.

Pelo site ou aplicativo da Caixa, é possível conferir o extrato do FGTS. Confira o passa a passo:

1. Acesse www.caixa.gov.br/extrato-fgts.

2. Informe o número do seu NIS e clique em "cadastrar senha".

3. Leia o regulamento e clique em "aceito".

4. Preencha todos os campos com os seus dados pessoais (é preciso número do seu Título de Eleitor).

5. Crie uma senha com até 8 dígitos e confirme.

6. Você receberá uma notificação de cadastro realizado.

7. Para acessar, preencha os campos e aperte em OK.

8. Pronto. Você já pode consultar o seu extrato do FGTS.

Com o valor em mãos, confira abaixo o quanto você vai receber da divisão dos lucros do FGTS:

VALOR DO FGTS (em R$) VALOR A RECEBER (em R$)

500,00 8,60

750,00 12,90

1.000,00 17,20

2.000,00 34,40

3.000,00 51,60

4.000,00 68,80

5.000,00 86,00

6.000,00 103,20

7.000,00 120,40

8.000,00 137,60

9.000,00 154,80

10.000,00 172,00