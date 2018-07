Confronto no Morro do Urubu deixa três mortos no Rio de Janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais Militares encontraram três corpos na manhã desta terça-feira (17) durante uma operação no Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No entanto, a PM não revelou as circunstâncias das mortes. As informações são da Agência Brasil.

O 3º Batalhão de Polícia Militar iniciou a ação após confronto entre facções rivais durante a madrugada na comunidade.

A operação conta com o auxílio do Batalhão de Ações com Cães e do Grupamento Aeromóvel. Aeronaves e um veículo blindado também são utilizados.