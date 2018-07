Confusão na cracolândia tem rua bloqueada e depredação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conflito entre guardas-civis e usuários de drogas resultou em depredação e ruas interditadas na região da cracolândia, no centro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão começou quando agentes da GCM (Guarda-Civil Metropolitana) abordaram um homem apontado como traficante, e os usuários reagiram.

Fogo foi ateado em sacos de lixo e as avenidas Rio Branco e Duque de Caxias tiveram o trânsito interrompido pelos usuários de drogas, que correram entre os carros. Há relatos de que dependentes também teriam atacado motoristas que passavam pela região.

Segundo a PM, uma base da GCM foi atacada e uma pessoa foi detida.

Uma janela do restaurante da Sala São Paulo foi quebrada por pedra arremessada da rua. Segundo frequentadores, os estilhaços não atingiram os clientes por causa da cortina que a cobria.

A GCM afirmou que, durante apoio às equipes de limpeza, flagrou um indivíduo com drogas próximo ao fluxo de dependentes químicos. Usuários reagiram para impedir a prisão atirando pedras. Uma viatura foi atingida e dois agentes ficaram feridos.

A região da cracolândia vive conflitos quase diários entre usuários de drogas e as forças de segurança como este.

Área de venda e uso livre de drogas no centro, voltou ao foco policial em 21 de maio do ano passado, com uma grande operação do governo Geraldo Alckmin (PSDB) destinada a combater o tráfico de drogas na região. À época, o prefeito João Doria (PSDB) chegou a dizer que aquela cracolândia havia acabado.

Aquela operação policial prendeu traficantes e desobstruiu vias tomadas por uma facção criminosa. Os usuários se pulverizaram pela cidade, o tamanho da cracolândia caiu, mas parte continuou na alameda Cleveland.

Obras na região tentam revitalizá-la, como a da nova unidade do hospital Pérola Byington, que levou à remoção de cerca de 160 famílias do local. A construção, no entanto, está paralisada.