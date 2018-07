Congressistas dos EUA criticam julgamento de Lula

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um grupo de 29 congressistas americanos, incluindo o senador Bernie Sanders, que foi pré-candidato à Presidência dos EUA em 2016, vai enviar nesta quinta-feira (26) ao governo brasileiro carta em que denuncia a "intensificação do ataque à democracia e aos direitos humanos no Brasil" e pede providências.

O documento dá destaque à prisão do ex-presidente Lula, em função do que afirma serem "acusações não comprovadas" em um julgamento "altamente questionável e politizado", e à morte da vereadora e ativista Marielle Franco (PSOL), no Rio de Janeiro.

Para o grupo, os dois fatos demonstram uma vigente "ameaça à democracia no Brasil", segundo afirmou à Folha de S.Paulo o deputado Mark Pocan, democrata de Wisconsin e líder da iniciativa.

O documento americano chama ainda o governo do presidente Michel Temer (MDB) de "extrema direita", e critica o corte de gastos da gestão e a mudança das leis trabalhistas.