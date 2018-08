Congresso Internacional de Matemáticos começa com entrega de 'Nobel'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O 28º Congresso Internacional de Matemáticos (ICM, na sigla em inglês) abriu os trabalhos nesta quarta-feira (1º), no Rio, com um de seus momentos mais esperados: a entrega da Medalha Fields, popularmente conhecida como o "nobel da matemática".

O anúncio ocorreu durante a cerimônia de abertura do ICM, evento mais importante da matemática, que ocorre pela primeira vez na América Latina, e reúne 2.500 matemáticos de todo o mundo.

Os quatro laureados foram o iraniano de origem curda Caucher Birkar, 40, o italiano Alessio Figalli, 34, o alemão Peter Scholze, 30, e o indiano Akshay Venkatesh, 36. Os quatro passam agora a integrar o exclusivíssimo grupo de 56 matemáticos que já receberam a distinção, criada em 1936.

A esse panteão pertence o brasileiro Artur Avila, que em 2014 tornou-se o primeiro latino-americano a conquistar a medalha. Avila hoje divide seu tempo entre a Escola Técnica Federal de Zurique, na Suíça, e o Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio), onde fez toda a sua formação.

Os prêmios foram entregues pelo ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva.

A cerimônia de abertura do ICM-2018 começou com uma exaltação do passado nacional. Membros dos povos indígenas kuikuros e carajás, do Xingu, desfilaram paramentados pelo palco. Enquanto isso, os telões mostravam imagens de complexos padrões geométricos presentes na arte indígena brasileira.

A Medalha Fields é um prêmio de características únicas. É entregue de quatro em quatro anos (junto com os congressos internacionais de matemáticos, também quadrienais) para matemáticos de até 40 anos. A cada edição, saem de duas a quatro medalhas para pesquisadores com feitos extraordinários na carreira.

"É um prêmio que muda completamente a carreira de quem o recebe", resume Marcelo Viana, diretor do Impa e presidente do comitê organizador do ICM-2018.

Apesar de sua importância, o cheque que acompanha a Fields é modesto, quando comparado com o do Nobel, que paga cerca de US$ 1,1 milhão aos premiados. A medalha matemática rende 15 mil dólares canadenses (R$ 43 mil) aos seus laureados.

Mas diferentemente do Nobel, que, via de regra, consagra pesquisadores em fim de carreira, a Fields dá aos seus detentores a possibilidade usufruir por décadas o imenso prestígio de tê-la recebido. "Já ouvi de um vencedor que a medalha, na verdade, é o prêmio que dá mais dinheiro, pois você a recebe cedo e, junto, ganha um passaporte que abre oportunidades incríveis", diz Viana.

O vencedor da medalha Fields é escolhido por um comitê secreto formado por 12 matemáticos de renome -somente o nome do presidente do comitê é conhecido-, num processo que dura cerca de dois anos.

O primeiro compromisso dos laureados é no próprio ICM. No decorrer do congresso, cada um deles proferirá uma palestra sobre suas pesquisas.

No total, estão previstas na programação acadêmica cerca de 1.200 palestras, painéis de debates, comunicações e apresentações de pôsteres, num arco que cobre todas as áreas da matemática.

"Hoje é muito raro que um pesquisador vá a uma conferência específica da sua área. O ICM é quase o único momento em que você consegue ter um panorama geral da matemática", diz Marcelo Viana.

Dada a extrema especialização da matemática nas últimas décadas, não é raro que dois pesquisadores de áreas distintas não consigam sequer entender o trabalho um do outro. "Nesse sentido, muitas pessoas do meio, inclusive eu, acreditam que o congresso tem um papel importante em manter a matemática unida, como um corpo de conhecimento em que as várias partes se relacionam umas com as outras", afirma o diretor do Impa.

Além do foco acadêmico, o ICM também terá atividades voltadas à popularização da matemática, abertas ao público, como o ciclo de cinco palestras promovido pelo Impa e pelo Instituto Serrapilheira com matemáticos de destaque internacional e divulgadores da disciplina.

Durante o congresso será ainda realizada a cerimônia de premiação dos 576 medalhistas de ouro da maior competição científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, competição reúne 18,2 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas.