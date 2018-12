Congresso libera R$ 100 milhões para compra de navio para Antártida

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Congresso Nacional autorizou nesta terça-feira (12) a liberação de R$ 100 milhões do orçamento deste ano para a compra de um navio que irá atuar na Antártida. O texto vai à sanção presidencial.

O pedido foi feito pelo governo federal ao Congresso em outubro deste ano. A proposta abre crédito especial em favor da Emgepron (Empresa Gerencial de Projetos Navais), companhia pública vinculada ao Ministério da Defesa.

Com o recurso, o governo afirma que será feita a compra do Navio de Apoio Antártico, em substituição do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, hoje em atuação.

A embarcação vai atuar em atividades de apoio à pesquisa e apoio logístico à EACF (Estação Antártica Comandante Ferraz), que faz parte do Programa Antártico Brasileiro.

A ideia é que o equipamento ajude na construção da nova EACF, destruída em um incêndio em 2012.

"O crédito visa atender plenamente às necessidades logísticas advindas da construção da nova EACF, além de possibilitar a redução do tempo dessas atividades, o que permitirá o incremento das pesquisas na região antártica", justificou o governo.