Conheça 5 opções de café to go em Curitiba

Redação Bem Paraná

Tomar um bom café durante o dia tornou-se uma atividade rotineira para a maioria dos brasileiros. Cada vez mais difundidos no país, os cafés especiais têm contribuído para esse aumento do consumo. Mas o que fazer se durante a correria do dia a dia não sobra tempo para sentar e desfrutar da bebida? Foi aí que diversos empreendimentos curitibanos que trabalham com cafés Premium resolveram aposta no conceito “to go”, disponibilizando copos especiais para que os clientes consumam a bebida na rua ou levem para qualquer lugar.



Para os apaixonados por cafés especiais, escolhemos cinco opções na cidade de Curitiba com o serviço de “café para viagem”.



Prestinaria – A Casa dos Pães



Conhecida por seus pães, a Prestinaria (R. Euclides da Cunha, 699 – Bigorrilho) oferece também uma grande variedade de cafés especiais. São 15 opções do preparo, desenvolvidas com blends da premiada Microtorrefação Café do Moço, com preço que variam entre R$ 5,50 e R$ 12,60. É possível levar em um copo descartável especial bebidas como espresso, capuccino de doce de leite e mocha.



Cookie Stories



Com dois endereços em Curitiba (Rua Moysés Marcondes, 429 – Juvevê e Vila Yamon / Rua Itupava, 1402 - Alto da Glória) a primeira casa brasileira especializada em cookies aposta em uma grande variedade de cafés especiais que podem ser levados na hora em copos exclusivos, entre eles Espresso, Doppio, Cappuccino, Mocha e Nutella Mocha. Na Cookie Stories, os cafés custam a partir de R$ 5.



Barista Coffee Bar



Comandado pelo tricampeão brasileiro de barismo, Leo Moço, o Barista Coffee Bar (Rua Moysés Marcondes, 609 – Juvevê) é uma das principais referências nacionais do segmento. A casa oferece diversas opções de cafés especiais, com preços a partir de R$ 5, para serem consumidas em qualquer lugar, entre elas bebidas preparadas com o premiado blend RedFoot, um dos destaques do empreendimento. Além disso, o Barista trabalha também com uma grande variedade de blends especiais, transformando o ato de tomar café em uma grande experiência.



Liquori Caffè Gourmet



Que tal passear por um dos principais pontos turísticos da capital paranaense tomando um belo café? Isso é possível na Liquori Caffè Gourmet da Rua 24h (Rua Visconde de Nácar, s/n - Centro). São mais de 15 opções de cafés especiais, entre eles preparos exóticos ou tradicionais, com preços que variam entre R$ 5 e R$ 10,50.



James Delivery

Bateu aquela vontade, mas ficou com preguiça de sair de casa para beber um desse cafés quentinhos? Chama o James Delivery, que oferece um serviço personalizado de entregas na capital paranaense. A ferramenta entrega produtos de qualquer ponto comercial da cidade. O aplicativo está disponível gratuitamente via Google Play e App Store.