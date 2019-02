Conheça a história e os destaques do Superbowl e saiba onde ver a decisão na TV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (3), às 21h30, Los Angeles Rams e New England Patriots disputam o título da NFL, na 53ª edição do Super Bowl, com transmissão da ESPN.

A final da liga de futebol americano é o maior evento esportivo dos EUA e a cada ano cresce em popularidade no Brasil.

A partida pode marcar o sexto título do Patriots, o que igualaria a marca do Pittsburgh Steelers como maior vencedor do Super Bowl, ou o segundo do Rams, o primeiro na cidade de Los Angeles.

De um lado, Tom Brady, 41, e o técnico Bill Belichick, 66. Do outro, Jared Goff, 34, e o técnico Sean McVay, 33. No intervalo do jogo, um show da banda Maroon 5. Veja abaixo o que você precisa saber sobre o evento.

ONDE VER

A ESPN exibe a partida na TV. A transmissão começará às 19h30. O protocolo da partida terá início às 21h, com o pontapé inicial previsto para 21h30.

O narrador Everaldo Marques, o comentarista Paulo Antunes e o repórter Mendel Bydlowski farão a transmissão diretamente do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

DESTAQUES DOS FINALISTAS

Impossível fugir do choque de gerações. Os quarterbacks Tom Brady, 41, do Patriots, e Jared Goff, 24, do Rams, têm currículos muito distintos, mas carregam as esperanças de suas equipes para triunfar no Super Bowl.

A diferença de idade também chama a atenção entre os técnicos. O comandante do Patriots, Bill Belichick, tem 66 anos, o dobro de Sean McVay, do Rams, 33.

FIQUE DE OLHO

Os quarterbacks são as estrelas, mas ninguém ganha um jogo de futebol americano sozinho. Por isso fique atento ao defensor Aaron Donald, do Rams. Considerado um dos melhores da liga em sua posição, ele terá a missão de derrubar Brady e não deixar o ataque do Patriots jogar.

Em um time experiente como o Patriots, a chegada do calouro Sony Michel, 23, foi muito bem-vinda. Nunca um estreante havia feito cinco touchdowns correndo com a bola nos playoffs, algo que ele conseguiu nas duas últimas partidas.

O ESTÁDIO

Com capacidade para cerca de 70 mil pessoas, o Mercedes-Benz Stadium foi inaugurado em agosto de 2017. O local recebe jogos do Atlanta Falcons, da NFL, e do Atlanta United, da Major League Soccer.

Ao custo de cerca de US$ 1,6 bilhão (R$ 5,9 bilhões), conta com um teto retrátil dividido em oito partes e um telão de 360°.

O SHOW

A banda Maroon 5, liderada pelo vocalista Adam Levine, será a principal atração do show do intervalo, que também contará com as participações dos rappers Big Boi e Travis Scott. O grupo recebeu críticas de alguns fãs por aceitar o convite.

O motivo são as acusações de que a NFL é conivente com um suposto conluio para atingir o quarterback Colin Kaepernick. Ele, que em 2016 se notabilizou por se ajoelhar durante o hino nacional para protestar contra a violência policial sofrida por negros, está sem contrato com times da liga desde 2017.

GIGANTE

Em 1967, no primeiro Super Bowl da história - a partida reúne os campeões das duas conferências do futebol americano -, o Los Angeles Memorial Coliseum, com 90 mil lugares, tinha 35 mil assentos vazios. O preço médio do ingresso era US$ 67, em valores corrigidos para 2018.

Desde então, o evento tomou proporções gigantescas. Estimativas conservadoras dão conta de que o jogo é visto por pelo menos 200 milhões de pessoas em todo mundo. Um comercial de 30 segundos custa cerca de US$ 5,2 milhões (R$ 19 milhões).

MAIORES VENCEDORES DO SUPER BOWL

Pittsburgh Steelers 6 títulos (1975, 1976, 1979, 1980, 2006, 2009)

New England Patriots 5 títulos (2002, 2004, 2005, 2015, 2017)

Dallas Cowboys 5 títulos (1972, 1978, 1993, 1994, 1996)

Green Bay Packers 4 títulos (1967, 1968, 1997, 2011)

New York Giants 4 títulos (1987, 1991, 2008, 2012)