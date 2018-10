Chácara em Balsa Nova faz gengiskan

Rodolfo Luis Kowalski

Na Região Metropolitana de Curitiba, um dos lugares mais acolhedores e com a comida mais saborosa é, com toda a certeza, a Chácara Maruka, em Balsa Nova. O local foi fundado em 1960 pelo seu Masato Oda, um simpático japonês de Okayama, e há 18 anos oferece uma das melhores comidas japonesas de Curitiba e região metropolitana.

A chácara está longe de ser um restaurante comum, mas é exatamente isso que a faz ser tão especial. Seu Masato recebe os fregueses num anexo de sua casa e não economiza na comida e na simpatia. O Maruka Econômico, por exemplo, vem com conservas, gengiskan (carne), tappanyaki (camarão), arroz, yakissoba e vinho, tudo livre. Por R$ 55, o cliente leva o Maruka Extra e ganha mais opções. Além das comidas e bebidas já citadas, vem a Panela Maruka (ensopado de frutos do mar com legumes), o carpatio de tilapia, e teppanyaki (salmão e outros frutos do mar, além do camarão). Dá para se esbaldar de verdade.

Depois de se empanturrar, se você conseguir se levantar da cadeira poderá cantar no karaokê. Mas antes de passar vergonha e desafinar na frente dos amigos, é interessante tomar uma pinga de maracujá ou experimentar os licores preparados pela família Oda. Depois, é voltar para mesa e engordar um pouco mais.

Para cuidar da chácara, com área de aproximadamente um alqueire, seu Masato conta com a ajuda de sua esposa, Tomoko, e a filha, Mitsue. Como não são muitos lugares, o atendimento precisa ser agendado — o ideal é que o agendamento seja feito com antecedência de pelo menos três dias.

Mas além da comida, há outras coisas e produtos que se destacam no lugar.Antes de começar a preparar comida japonesa para os clientes, seu Masato Oda já se dedicava à lavoura. No Japão ele aprendeu técnicas de conserva. Hoje, é dono de uma fábrica de conservas, que fica dentro da própria chácara. Seus produtos, inclusive, podem ser encontrados em diversas cidades do Paraná e de Santa Catarina.

Além disso, quem fizer a visita entre janeiro e fevereiro pode levar uvas colhidas direto do pé. Já em julho, o destaque fica para os pés de cerejeira, que após florescerem dão um toque ainda mais especial para o lugar.

Serviço

Chácara do Vinho Maruka

Rua Matias Vieira de Alvarenga, nº1810, Balsa Nova (41) 3636-1246