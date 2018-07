Conheça o 'quebra pedra' brinquedo desenvolvido em trabalho na UFPR e que ganhou premiação internacional de design

UFPR

A designer de produtos Priscila Busato recebeu o “A’design Award”, uma das premiações mais importantes da área, pelo desenvolvimento do brinquedo batizado de “Quebra Pedra”. O produto foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de Design de Produtos da UFPR.

Busato, que dedicou o trabalho ao filho, hoje com 3 anos e meio, focou sua pesquisa no período da infância que vai do nascimento até os 6 anos de idade. “Esse intervalo de vida é crucial na vida do ser humano. A brincadeira é a principal forma de expressão da criança para desenvolver de forma integral a coordenação motora, sua personalidade, a forma com a qual ela se enxerga e a partir disso constrói seu raciocínio-lógico”, explica a designer que conta ter se inspirado em pedagogias alternativas como: Waldorf, Método Montessori e Abordagem Pikler.

O brinquedo é um quebra-cabeça em 3D com peças em formato de pedra – o que explica o nome – que pode ser utilizado para uma diversidade de brincadeiras. Segundo a criadora, o “Quebra Pedra” “alia atividade educativa de raciocínio lógico e matemático ao desenvolvimento motor da criança. Além da função de quebra-cabeça, as peças podem virar uma cabana, um muro, uma pista de corrida, um toten, um banco e até um batuque”. A produção do brinquedo pode ser feita tanto com impressão 3D ou por meio de corte a laser.

A designer conta que o “Design generativo” foi a principal ferramenta de criação do produto “Esse processo morfogênico, utiliza algoritmos estruturados como sistemas não-lineares para resultados únicos, infinitos e sem repetição, realizado por uma “ideia-código”, assim como na natureza”, explica .

Priscila viajou para a Itália, onde participou da cerimônia de premiação. O “A’design Award” conta com a participação de produtos provenientes de mais de 100 países.