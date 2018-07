Conheça os personagens de 'Jesus', que estreia nesta terça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Jesus" estreia nesta terça (24) na Record, substituindo a reaperesentação de "Os Dez Mandamentos". Essa é a primeira vez que a vida de Cristo seá tema principal de um folhetim inteiro, que pretende contar sua história de forma completa.

A trama vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 20h45. A ideia é mostrar um retrato humanizado de Jesus, vivido por Dudu Azevedo, 39. Serão encenadas passagens pouco conhecidas de sua vida, seu dia a dia e histórias aprofundadas de personagens que conviveram com ele.

Nomes como Mayana Moura, Day Mesquita, Vanessa Gerbelli, Larissa Maciel e Raphael Montagner integram a novela de Paula Richard, que assina o roteiro com ajuda de oito colaboradores. Confira quem viverá os personagens de "Jesus":

QUEM É QUEM NA NOVELA JESUS

JESUS (Dudu Azevedo)

Filho de Deus. Enviado pelo Pai, vem ao mundo como homem, por amor à humanidade. Quebrará paradigmas religiosos, investirá contra os vendilhões do templo, revelando quem é, de fato, o inimigo da humanidade. Enfrentará ódios, calúnias, perseguições. Sua missão será mostrar a todos, homens e mulheres, que Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

MARIA DE NAZARÉ (1ª fase - Juliana Xavier / 2ª fase - Cláudia Mauro)

Nascida em Nazaré. Casada com José. Mãe de Jesus, terá mais quatro filhos e duas filhas: Simas, Judá, José, Tiago Justo, Eliseba e Yoná. Todos eles hostilizarão Jesus, por ciúmes, exceto por Yoná. Quando noiva, o anjo Gabriel lhe anuncia que será fecundada pelo Espírito Santo. Vivendo numa sociedade em que a mulher é fortemente discriminada, Maria será acusada de adúltera, sendo inclusive ameaçada de morte. Enfrentará tudo com coragem e dignidade. Conceberá Jesus ainda virgem. Mãe amorosa, sofrerá terrivelmente com o sacrifício de Jesus.

JOSÉ (1ª fase - Guilherme Dellorto /2ª fase - Michel Bercovitch)

Carpinteiro e mestre de obras. Marido de Maria de Nazaré, pai adotivo de Jesus. Pai de Simas, Judá, José, Tiago Justo, Eliseba e Yoná. Homem de firme caráter, fé poderosa, trabalhador, honesto e fiel. Ama profundamente Maria, mas, ainda noivo, fica muito abalado ao saber que ela está grávida, duvidando ser do Espírito Santo. Pensa em romper o noivado. Mas, ao ter um sonho com o Anjo Gabriel, se convence de que Maria foi abençoada, frutificada pelo Espírito Santo, e será mãe do Messias.

CAIFÁS (1ª fase - Ronny Kriwat/ 2ª fase - Eucir de Souza)

Sacerdote do Templo de Jerusalém. Capaz de tudo pelo poder. Lobo em pele de cordeiro. Esperto, hipócrita, lascivo. Por ambição, casa-se com a filha do Sumo Sacerdote, no interesse de substituí-lo no cargo. Hipócrita, prega as leis de Deus sem segui-las. Ao sentir-se ameaçado por Jesus, planejará Sua morte.

MARIA MADALENA (Day Mesquita)

Nascida em Magdala. Judia helenizada, viúva de um romano, retorna a Jerusalém e se envolve com o centurião Petronius. Jesus a livra de sete demônios. Torna-se Sua discípula, seguindo-O e servindo-O com devoção. Testemunhará Seus sofrimentos, Seu julgamento, Sua condenação, a morte na cruz, e a ressurreição.

JOÃO (Rafael Gevú)

Primo de Jesus, filho de Zebedeu e Sula, irmã de Maria. Se tornará um dos doze apóstolos, o mais jovem deles. Pescador em Cafarnaum, conhecido pelas histórias de pescaria que inventa. Vai se apaixonar por Gabriela, filha de Pedro. Por seu temperamento impetuoso, Jesus o apelidou de filho do trovão.

PEDRO (Petrônio Gontijo)

Pescador, homem bruto, forte e puro. Amante da verdade e da justiça. Revoltado contra o domínio romano, é viúvo, e vive com a sogra e a filha, Gabriela, com as quais discute com frequência, por conta de seu temperamento turrão. Um dos doze apóstolos, será lapidado por Jesus, tornando-se um grande líder. Nenhum outro reúne tantos defeitos e tantas virtudes, tanta coragem e tanto temor.

PETRONIUS (1ª fase - Victor Sparapane/ 2ª fase - Fernando Pavão)

Soldado romano, subirá na carreira, chegando a centurião no governo de Pôncio Pilatos. Forte, corajoso, leal, vê-se obrigado a cumprir ordens cruéis, tais como executar rebeldes na fogueira. Irá se envolver com Maria Madalena, mas se afasta quando ela mostrar sinais de possessão por demônios. Vai se transformar, tornando-se, aos poucos, uma pessoa melhor.

PÔNCIO PILATOS (Nicola Siri)

Romano. Governador da Judéia, na época em que Jesus é crucificado. Homem firme. Para manter a ordem, é capaz de ordenar massacres. Despreza os judeus e odeia viver em Jerusalém. Perde a paciência com facilidade. Sua fúria é contida apenas pela esposa Claudia, a quem admira, ama e respeita. Preocupa-se com a filha, Helena, que nutre simpatia pelos judeus, ao ponto de viver um amor proibido com o apóstolo Judas Tadeu. Tenta salvar Jesus da crucificação, por influência de Claudia, mas falha no intento.

SATANÁS (Mayana Moura)

Anjo decaído, expulso do céu. Principal e poderoso antagonista de Jesus, contando com demônios a seu serviço. Dedica-se a corromper homens e mulheres, surgindo aqui e ali, na sinistra missão de trazer o caos ao mundo. Revoltado com a vinda de Jesus à Terra, tenta corrompê-lo, através de promessas de poder e riqueza.

BARRABÁS (André Gonçalves)

Ainda criança presenciou a execução do pai, queimado na fogueira, por sentença de Herodes, executada por Petronius. Não bastasse isso, sua mãe é vendida como escrava, no que ele vê-se obrigado a cuidar do irmão menor. Invadido pelo ódio, pela sede de vingança, torna-se líder dos movimentos rebeldes contra o domínio romano. Acaba preso e condenado à morte. O povo é consultado por Pilatos, para que escolha quem deve sofrerá a crucificação, se ele ou Jesus.

HERODÍADE (Vanessa Gerbelli)

Mulher ambiciosa e manipuladora. Casou-se com seu tio Filipe, a quem abandonou para viver em adultério com outro tio, Antipas. Odeia João Batista, que não cansa de apontar seus pecados para todos ouvirem. Tem uma filha, Salomé, cuja ingenuidade permite que seja manobrada pela mãe, o que, entre outras coisas, levará ao assassinato de João Batista.

ANÁS (Paulo Figueiredo)

Sumo sacerdote, líder com grande influência mesmo após ser afastado da função. Braço direito de Caifás, falso seguidor das leis de Deus. Desenvolve ódio por Jesus quando Este critica os vendilhões do templo, entre os quais ele se encontra. É o primeiro a interrogar Jesus quando Este vai preso.

ANDRÉ (Maurício Ribeiro)

Pescador. Um dos doze apóstolos. Irmão de Pedro, com temperamento oposto ao dele. É homem ousado, decidido, mas também calmo, ponderado, bem-humorado e alegre, sem se incomodar com a liderança de Pedro. Diverte-se com o jeito brusco do irmão, a quem ama profundamente. Ficará conhecido por conduzir pessoas ao encontro de Jesus.

ASISA (1ªfase - Camila Mayrink / 2ª fase - Ana Paula Tabalipa)

Filha do chefe da sinagoga de Nazaré, Efraim. Casa-se com Mateus, o publicano. Humilha o marido, criticando-o por não cobrar mais que o estipulado. Invejosa, maledicente, é uma das que calunia Maria, inventando que Jesus é filho bastardo de um soldado romano, com quem ela traiu José.

CLAUDIA (Larissa Maciel)

Esposa de Pôncio Pilatos, amada, admirada e respeitada por ele. Acompanha o marido quando este parte de Roma para assumir o governo em Jerusalém. A filha, Helena vai com eles. Embora acostumada ao luxo romano, Claudia faz sólidas amizades no contato com os judeus e transforma-se, aprendendo a ser solidária e compassiva. Durante o julgamento de Jesus, tenta interceder por ele junto a Pilatos.

DIMAS (Fifo Benicasa)

Dimas pensa que a mãe morreu. Na verdade, ela envolveu-se com outro homem, abandonou os filhos e acabou se prostituindo. Ainda rapazinho, perde também o pai, por doença. Para sobreviver, ele e o irmão cometem pequenos furtos. O tempo passa, eles encontram a mãe e a rejeitam. Mas, ao contrário do irmão, Dimas a perdoa ao serem presos e condenados à morte. Ele é o ladrão crucificado ao lado de Jesus, que arrepende-se e entrará no reino do céu.

GESTAS (Flávio Pardal)

Juntamente com o irmão, Dimas, ele foi abandonado pela mãe. Descobre, antes do irmão, que ela se prostituiu. Crucificado ao lado de Jesus, Gestas será o ladrão que não se arrepende, e que não entrará no Reino do Céu.

ADELA (Adriana Garambone)

Adela é mãe de Dimas e Gestas. Cometeu adultério, abandonou marido, os dois filhos, e teve outra filha, Diana. Adela acaba se prostituindo pelas ruas de Jerusalém. Tem uma irmã, Livona, que é serva do sacerdote Caifás, mas esconde o parentesco para não prejudicá-la. Irá se envolver com Barrabás, e será encontrada pelos filhos, que a rejeitam.

HELENA (Júlia Maggessi)

Filha de Pôncio Pilatos e Claudia. Romântica, amorosa, preza as amizades, entre elas a de Petronius que considera irmão, e a de Salomé e Deborah, de quem torna-se confidente. Possui forte senso de justiça, o que incomoda Pilatos, cuja ira será despertada quando ela se envolver com o apóstolo Judas Tadeu. Manterá contato com os apóstolos, ouvirá as palavras do Messias, e influenciará a mãe no respeito a Jesus.

JOANA DE CHUZA (Anna Lima)

Judia influenciada pela cultura romana. Generosa, otimista, gosta de luxo e conforto, embora sem grandes apegos às coisas materiais. Casada com Chuza, funcionário da tetrarquia da Galileia. Após ser batizada por João, começa a questionar a conduta dos sacerdotes. Contra a vontade do marido, acompanha Jesus no final de Seu ministério terreno, ajudando-O como pode.

HÉLIO (Raphael Montagner)

De origem babilônica, Hélio é servo de Joana de Chuza. Apesar da posição, trata-se de um homem culto e, mais que servo, amigo de sua senhora, numa relação regada a afeto e ironias bem-humoradas. Não resiste a um bom quitute, comendo escondido pelo palácio, ou frequentando a cozinha, onde degusta as maravilhosas receitas do cozinheiro Almáquio.

HERODES ANTIPAS (Miguel Roncato - 1ª fase/ Marcos Winter - 2ª fase)

Homem lascivo, covarde, gosta de usufruir dos prazeres que o poder proporciona, sem que seja cunhado para tal. Filho de Herodes o Grande. Separa-se da esposa para se unir à cunhada, Herodíade, mulher de seu meio irmão Felipe, tornando-se assim padrasto da sobrinha, Salomé. Tetrarca da Galileia, após a morte do pai, Antipas é obrigado a curvar-se ao governador Pôncio Pilatos, enviado de Roma, o que lhe provoca raiva e frustração. Nutre desejo secreto por Salomé e, a pedido dela, manobrada pela mãe, ordena a execução de João Batista, que acusava Herodíade de viver em adultério. No último dia da vida terrestre de Jesus, tentando livrar-se do julgamento, Pilatos O encaminha a Antipas.

JUDAS ISCARIOTES (Guilherme Winter)

Tesoureiro de Antipas, tenta conduzir o tetrarca às melhores decisões. Será um dos doze apóstolos escolhidos pelo Messias. Além de ótimo tesoureiro do grupo, Judas é considerado pelos companheiros como homem bom, leal, inteligente e instruído. Mas possui uma fraqueza: a ambição pelas coisas materiais e pelo poder. Influenciado por Satanás, se convence de que a prisão de Jesus seria o estopim para uma grande revolta, que conduziria o povo judeu finalmente à liberdade. Judas então trai o Messias. O plano falha, e o remorso o leva ao suicídio.

MATEUS (Gabriel Gracindo)

Publicano. Casado com Asisa, mulher ambiciosa, que nunca está satisfeita com o que tem. Coletor de impostos romanos, é considerado traidor pelos judeus. Dominado pela mulher, a quem ama, sufoca seus próprios desejos e convicções, atormentado pela culpa. Ao ouvir o chamado de Jesus, não hesita em segui-lo. Ao tomar essa decisão, sente que pode superar tudo e voltar a ser: generoso, amigo, fiel. Sua esposa não o apoiará nessa escolha. Será um dos doze apóstolos.

MIRIAN (1ª fase - Victória Pozzan / 2ª fase - Beth Goulart)

Sincera, coração puro. Amorosa, gentil com quem ama, mas reagindo com firmeza ao ser provocada. Possui agudo senso de humor, sempre com uma frase divertida na ponta da língua. É a melhor amiga de Maria de Nazaré, desde a infância. Casa-se com Alfeu, homem bom e justo, enviuvando cedo. Seu filho Tiago, será um dos doze apóstolos, conhecido como Tiago Menor. Mirian estará aos pés da cruz, apoiando Maria.

SALOMÉ (Valentina Bulc)

Bela moça judia, filha de Herodíade e Felipe. Torna-se enteada de seu tio Antipas, quando Herodíade larga o marido para juntar-se ao cunhado. Talentosa dançarina, doce, ingênua, é manipulada pela mãe, que inveja sua beleza e juventude. A maldade de Herodíade chega ao ponto de usar Salomé para conseguir a cabeça de João Batista, que a reprova publicamente pelo adultério. Depois disso, Salomé abre os olhos, e enxerga quem de fato é sua mãe.

SULA (1ª fase - Isadora Cecatto / 2ª fase - Kika Kalache)

Irmã de Maria de Nazaré. Ao Maria engravidar de Jesus, Sula não acredita ser obra do Espírito Santo, suspeitando de infidelidade da irmã. Com medo que a pecha recaia sobre a família, ela casa-se apressadamente com Zebedeu, partindo com ele para Belém. Quando Maria chega em sua casa, na iminência do parto, coloca-a para dormir na área destinada aos animais. Personalidade complexa, irá evoluir, com fé crescente. Estará ao lado de Maria na crucificação de Jesus.

LONGINUS (Sacha Bali)

Soldado romano, subordinado a Petronius. Parceiro de outro soldado romano, Caius. Apesar de ser um homem sério, cumpridor de seus deveres, esconde um segredo, e por isso acaba nas mãos de Caius, que o obriga a agir contra seu temperamento e sua vontade. Longinus é um dos soldados que estará presente na crucificação de Jesus.

SUSANA (Barbara Reis)

Susana é de origem núbia. Quando criança vive uma tragédia, fica órfã e torna-se escrava. Ela conhece Shabaka, treinador de gladiadores, em Roma. Ele se afeiçoa à menina, adotando-a. Ela se interessa pelas lutas, demonstra habilidade, conquista várias vitórias. Susana ganha o suficiente para comprar a própria liberdade e ajuda Shabaka e realizar o sonho de ter uma hospedaria, em Jerusalém. Susana se transforma ao encontrar Jesus e o seguirá até a crucificação.

TIAGO JUSTO (Gil Coelho)

Filho de José e Maria, meio irmão de Jesus. Irmão de Simas, Judá, José, Eliseba e Yoná. É enviado a Jerusalém para estudar as leis. Possui alto padrão moral, vasto conhecimento das profecias, mas nega que Jesus seja o Messias, Filho de Deus, rejeitando-O. Apaixona-se por Deborah, filha de Arimatea. Enfrentará dificuldades e perdas por sua inflexibilidade, falta de compaixão e incapacidade de perdão. Só mudará de atitude após a crucificação de Jesus, ficando conhecido como Tiago Justo.

TOMÉ (Gustavo Rodrigues)

Antes do encontro com Jesus, viverá a parábola do filho pródigo. Não se conforma que o pai receba seu irmão mais novo que os abandonara, guardando profunda mágoa. Já casado, com dois filhos, os deixa cuidando da esposa e parte com Jesus, tendo finalmente compreendido a atitude do pai. Será um dos doze apóstolos. Tomé é excelente homem de negócios, sempre preparado para tudo que pode dar errado. Tornou-se conhecido como o "incrédulo Tomé", mas na verdade é apenas um pouco exagerado nas precauções.

EFRAIM (Guilherme Lopes)

Falso, preconceituoso, caluniador. Chefe de Sinagoga em Nazaré. Fomentará a rejeição à Maria, e combaterá Jesus, contribuindo para a revolta contra Ele. Pai de duas filhas, Asisa e Laila.

GOY (Paulo Lessa)

Servo do Centurião Cornelius em Cafarnaum. Homem sábio e misterioso, de poucas palavras. Nada se conhece de seu passado, nem de onde vem, e nem sequer seu nome, sendo Goy um apelido. Gosta de dizer que foi trazido pelos ventos do deserto. Torna-se servo do centurião Cornelius, a quem socorreu, nascendo entre eles uma forte amizade. Goy tem o hábito de narrar acontecimentos fantásticos, sem que se saiba se possuem algum fundo de verdade.

FILIPE (Matheus Fagundes)

Homem prático, apegado a rotinas, raciocínios pueris, contas e arrumações. Detesta bagunça. Lógico e direto. Um dos doze apóstolos, com seu jeito e suas manias será motivo de riso e implicâncias por parte dos outros. Jesus tem paciência com as perguntas de Filipe, com a dificuldade dele em compreender os significados mais profundos de Seus ensinamentos.

JOSÉ ARIMATEA (Giuseppe Oristanio)

Rico comerciante, produtor de azeite entre outros negócios. Marido de Edissa e pai de Deborah. Faz parte do Sinédrio e do círculo de Pôncio Pilatos, frequentando o palácio. Como bom comerciante, mantém ótimas relações com todos. Sofre com o desaparecimento de sua amada esposa que, acometida por um sangramento crônico, parte para poupar a família da humilhação. Ele se angustia constantemente, sem saber se Edissa está viva ou morta. Preocupa-se com Deborah, na árdua tarefa de cumprir seu papel de pai. Arimatea torna-se discípulo de Jesus. Ajudará a retirar da cruz o corpo do Messias, e o sepulta em túmulo de sua propriedade.

EDISSA (Dedina Bernardelli)

Esposa de Arimatea, mãe de Deborah. Após muitos anos doente, padecendo de um sangramento crônico e mergulhada na depressão, ela parte sem deixar rastro, para poupar o marido e a filha de sua impureza. Será curada por Jesus.

JUDAS TADEU (Ricky Tavares)

Cego de nascença, pobre, inseguro, ingênuo e puro, leva uma vida miserável. Irmão do sacerdote Nicodemos, de quem recebe esmola sem que saiba. Envolve-se num amor proibido com Helena, filha de Pilatos. Após ser curado por milagre de Jesus, se tornará um dos doze apóstolos. Mantendo-se puro como criança, Tadeu é do tipo que mais escuta do que fala, sempre querendo saber a opinião dos outros antes de se manifestar.

MALCO (Daniel Villas)

Guarda do Templo. Servo de Caifás, fiel a seu mestre. Tem um tio paralítico de quem cuida com carinho, levando-o diariamente ao tanque de Betesda, na esperança de cura. Num embate com o apóstolo Pedro, terá uma orelha cortada, que será reposta por milagre de Jesus.

NATANAEL (Pierre Baitelli)

Natanael passa a maior parte do tempo debaixo de uma figueira, lendo as Escrituras Sagradas. Estuda por conta própria por não ter encontrado nenhum Rabi cujos ensinamentos o deixem satisfeito. Anseia pelo dia em que o Messias virá. Levado por seu amigo Filipe, seguirá Jesus desde o início de Seu ministério terrestre, tornando-se um dos doze apóstolos. Natanael é crítico severo dos que usam a palavra de Deus para proveito próprio. Apaixona-se por Yoná, irmã de Jesus.

NICODEMOS (1ª fase - Vitor Novello / 2ª fase - Ernani Moraes)

Sacerdote fariseu, membro do Sinédrio, considerado um mestre entre os judeus. Sem identificar-se, costuma dar esmolas a seu irmão cego Judas Tadeu, rejeitado pela família. Apesar de sincero em sua fé, cumprindo rigorosamente as exigências religiosas da época, desconhece o fundamental para a salvação. Ouvirá os ensinamentos de Jesus, e ajudará na preparação de Seu corpo para o sepultamento.

SIMÃO ZELOTE (1ª fase - DJ Amorim / 2ª fase - Rodrigo Andrade)

Irmão mais moço do líder rebelde, Barrabás, a quem, inutilmente, aconselha a não se meter em confusão. Sempre passou por dificuldades. Viu o pai ser executado na fogueira pelo centurião Petronius, o mesmo que salva sua vida num incêndio. Muda radicalmente quando passa a seguir Jesus. Será um dos doze apóstolos. Homem de intensa lealdade, coragem e zelo.

TIAGO MAIOR (César Cardadeiro)

Pescador. Filho de Zebedeu e Sula, irmã de Maria. Primo de Jesus, Tiago estará entre Seus mais íntimos discípulos. Impetuoso, fervoroso, dinâmico, cheio de entusiasmo, assim como seu irmão João, recebe de Jesus o apelido de Boanerges, que significa "filho do trovão". Será temperado pelo Messias, aprendendo a refrear a língua e controlar a raiva.

TIAGO MENOR (José Victor Pires)

Pastor de ovelhas. Filho de Mirian e Alfeu. Discreto, calado, tímido, sensível, com intensa vida interior, sem preocupação em se destacar ou liderar. Detesta discussões e embates. Avesso a tomar partido. Será um dos doze apóstolos.

ZEBEDEU (1ª fase - Fernando Roncato / 2ª fase - Roney Villela)

Homem bom e honesto. Apaixona-se por Sula, irmã de Maria, e casa-se com ela. Os dois se mudam para Cafarnaum, onde ele prospera como pescador. Tenta sempre conter as implicâncias de Sula com a irmã. Apoiará os filhos, João e Tiago Maior, quando estes decidem seguir Jesus.

CHUZA (Tadeu Aguiar)

Judeu helenizado. Procurador de Antipas. Esforça-se para manter o cargo e seus benefícios, no que é dificultado pelas ações da esposa, Joana, cuja língua afiada e certas atitudes acabam criando situações delicadas.

LIVONA (Bárbara Borges)

Serva de Judite e Caifás. Ele se deitará com ela para gerar um filho, já que o casal é estéril. Livona é irmã de Adela, a prostituta, mas esconde a relação para não se comprometer. Egoísta e mesquinha, não se compadece do sofrimento de Adela.

LÁZARO (Vandré Silveira)

Os pais de Lázaro foram grandes amigos de Maria e José, amizade esta que se estendeu aos filhos. Ele e as irmãs produzem produtos em sua propriedade rural, que vendem em Jerusalém. Lázaro adoece gravemente e falece. Jesus chega quatro dias após o sepultamento do amigo. Ordena que a pedra do túmulo seja removida e ora em voz alta, para que a ressurreição inspire fé nas pessoas. Lázaro retorna à vida e sai do túmulo.

MARIA DE BETÂNIA (Jessika Alves)

Irmã de Lázaro e Marta, Maria de Betânia está entre as amizades mais próximas de Jesus, desde a infância. Vai se dedicar ao ministério do Messias, sendo ouvinte atenta de Seus ensinamentos.

MARTA (Dani Moreno)

Irmã de Lázaro e Maria de Betânia. Foi amiga de infância de Jesus. Mas ao recebê-Lo em sua casa, sempre perde bons momentos de comunhão com Ele por estar sobrecarregada por afazeres domésticos.

YONÁ (Letícia Medina)

Filha de Maria e José. Bela moça, de bom coração e convicções firmes. Meia Irmã de Jesus. Irmã de Simas, Judá, José, Tiago Justo e Eliseba. Excelente tecelã. Dos filhos de Maria e José será a única a seguir Jesus. Ela é que faz as roupas de Jesus que serão disputadas pelos soldados romanos. Apaixona-se por um dos apóstolos, Natanael.

DEBORAH (Manuela Llerena)

Filha de Arimatea e Edissa, fútil e mimada. Revolta-se com o sofrimento do pai pelo desaparecimento da mãe. É insensível à paixão que lhe devota Tiago Justo, a quem considera chato, só tendo olhos para Caius, soldado romano. Quando é desprezada por este, amadurece com o sofrimento, finalmente valorizando o amor de Tiago.

CORNELIUS (Ademir Emboava)

Centurião que não despreza os judeus como a maioria dos romanos. Ajuda, inclusive, na construção da sinagoga, em Cafarnaum. Pedro irrita-se frequentemente com Cornelius, sobretudo quando ele mostra amizade por sua sogra, Sara. Cornelius presencia milagres de Jesus e, quando seu servo Goy adoecer, ele procurará o Mestre com profunda fé.

CAIUS (Felipe Roque)

Soldado romano, inescrupuloso, falso, aproveitador. Seduzirá Deborah, filha de Arimatea, desprezando-a depois. Ele será um dos mais cruéis soldados a açoitar e martirizar Jesus.

ALMÁQUIO (Zeca Richa)

Cozinheiro do palácio real em Jerusalém. Dedica-se total e exclusivamente à culinária, com grande competência. Discreto e imune às fofocas palacianas. Desenvolverá uma relação de forte amizade e carinho com Diana, sua atrapalhada ajudante.

DIANA (Cacá Ottoni)

Ajudante atrapalhada e simplória de Almáquio, na cozinha do palácio real, em Jerusalém. Supersticiosa, vive consultando oráculos, com o sonho de ser pitonisa. Sua mãe, Adela, a vendeu como escrava para que Diana tenha uma vida melhor. Desconhece ser meia irmã dos ladrões Dimas e Gestas. Não guarda ressentimentos da mãe, visitando-a com frequência, preocupada com o tipo de vida que leva.

GABRIELA (Maitê Padilha)

Moça linda e delicada, mas firme quando necessário. Filha de Pedro. Trabalha com grande competência na fabricação de cestos e redes de pesca. Gosta também de cozinhar. Embora carinhosa com o pai, às vezes perde a paciência com a teimosia dele, ao tentar colocar juízo em sua cabeça dura. Apaixonada por João, terá que enfrentar os ciúmes do protetor Pedro até que ele aceite o amor dos dois.

JUDITE (Marcella Muniz)

Filha de Anás, esposa de Caifás. É humilhada pelo marido por não ter gerado um filho. Acaba aceitando que Caifás resolva o problema deitando-se com a serva Livona. Revoltada, sofrida, numa inversão de comportamento passa a humilhar a serva, tornando-se cúmplice das maldades do marido.

LAILA (Manuela do Monte)

Filha do sacerdote Efraim. Submissa à Asisa, sua irmã, a obedece em tudo, sem coragem de contrariá-la, mesmo não concordando com suas maldades. Casada com Simão Fariseu, submete-se também a ele, sofrendo por sua indiferença. Trairá o marido com Jairo, caindo em desgraça. Será acusada de adultério, com risco de apedrejamento. Será defendida por Jesus.

SHABAKA (Luka Ribeiro)

Núbio helenizado. Treinador numa escola romana de gladiadores. Homem aparentemente duro, mas com generoso coração. Encontra Susana, uma menina abandonada, que se tornou escrava. Ele logo se afeiçoa a ela, tratando-a como filha. Susana interessa-se pelas lutas, revelando grande habilidade. Vence várias disputas, conseguindo comprar sua própria liberdade com os prêmios. Partem então para Jerusalém onde Shabaka realizará seu sonho de possuir uma hospedaria. O novo sonho de Shabaka é que Susana se case.

SARA (Ana Barroso)

Viúva. Sogra de Pedro, mais para mãe do que para sogra. Avó de Gabriela. Mulher sábia, de muita fé e, apesar da idade, forte e trabalhadora, enfrentando tarefas árduas. Além disso é otimista e alegre. Fica quase sempre ao lado de Gabriela, quando a neta discute com Pedro. Jesus vai curá-la quando fica seriamente enferma.

SIMÃO FARISEU (Rafael Sardão)

Marido de Laila. Homem de negócios dando mais importância ao trabalho que à família. Sua negligência terá consequência trágica quando a esposa o trai. Seu encontro com Jesus o mudará exteriormente, mas não altera seu interior. Vai se enfurecer quando uma mulher da vida entrar em sua casa para ungir os pés do Messias.

NEMESTRINO (Drico Alves)

Judeu helenizado. Pobre, órfão, funcionário escravo na hospedaria de Shabaka. É um rapaz responsável, trabalhador, de bom coração. Muito observador, acaba conhecendo vários segredos dos frequentadores da hospedaria. Obsessivo na arrumação das coisas, sempre corrigindo milimetricamente suas posições, o que causa estranhamento nas pessoas.

CASSANDRA (1ª fase - Juliana Boller / 2ª fase - Cláudia Assunção)

Romana, irmã de Petronius. Foram muito unidos na infância. Cassandra casa-se com um centurião e se muda para Cesareia. Apesar de viverem em cidades diferentes, os irmãos continuam mantendo o carinho que os une. Passado muito tempo, Petronius fica sabendo que Cassandra contraiu lepra e foi rejeitada pelo marido. Daí em diante, vai procurar a irmã, sem saber se está morta ou viva. Cassandra será curada por Jesus e reencontrará o irmão.

JAIRO (Felipe Cunha)

Fariseu instruído na interpretação da lei. Sacerdote da Sinagoga em Cafarnaum. Gaba-se de conhecer detalhadamente as Sagradas Escrituras. Aprenderá que não basta saber, se não se segue o que está escrito. Jairo não acredita em Jesus e O combate. Faz parte da turma hipócrita condenada por Ele. Mas o encontro com o Messias mudará radicalmente sua vida, e a daqueles a quem ama.

ZAQUEU

Homem rico. Cobrador de tributos para os romanos. Chefe dos publicanos. Odiado pela função que exerce. Zaqueu se agarra à oportunidade de conhecer o Messias, não medindo esforços para ser notado por Ele.

ANA (Talita Castro)

Esposa de Joaquim, mãe de Maria e Sula. Procura dar boa formação às filhas, mas não tem muito sucesso com Sula. Ana não duvida um instante quando Maria lhe conta sobre a visita do Anjo Gabriel, informando que está grávida do Messias por obra do Espírito Santo. Ela teme pelo julgamento que farão da filha na cidade de Nazaré.

JOAQUIM (Mauricio Mattar)

Agricultor e pastor. Marido de Ana. Pai de Maria e Sula. Homem de fé, trabalhador, bom marido e bom pai. De início, ficará chocado ao saber que Maria está grávida, embora ainda esteja noiva de José. Mas, passado o susto, confia na honestidade da filha, mas se preocupa, por saber que ela será alvo da maledicência do povo.

HERODES, O GRANDE (Paulo Gorgulho)

Rei da Judeia. Idumeu, sem sangue judeu nas veias. Submisso a Roma, obedece às determinações de César para se manter no poder. Manda construir o Templo em Jerusalém, procurando conquistar a confiança dos judeus. Teve muitas mulheres e vários filhos. Homem cruel, insensível. Sofre de uma doença que lhe provoca pústulas pelo corpo. Dado a ataques de fúria, vive suspeitando de conspirações e traições, temendo ser assassinado. Num dos delírios paranóicos, manda matar sua amada esposa Mariana. Ordena também a morte de alguns filhos. Promoverá a matança de crianças de até dois anos quando os Magos do Oriente lhe falam sobre o nascimento do Messias.

JOÃO BATISTA (Iano Salomão)

Parente de Jesus, regulando com Ele em idade. Anuncia e prepara o caminho do Messias. Homem corajoso e de grande fé. Veste-se com pele de camelo, alimenta-se com gafanhotos e mel silvestre. Batiza o povo nas águas do rio Jordão, afirmando que o Messias batizará com fogo. Acusa Herodíade de cometer adultério por largar o marido para viver com o cunhado Antipas. Por isso, a pedido de Salomé, filha de Herodíade, Batista será degolado, sua cabeça sendo trazida a Antipas numa bandeja.

ISABEL (Claudia Mello)

Prima de Maria de Nazaré, esposa do sacerdote Zacarias. Alegre, otimista, possui fé inabalável. Carrega a frustração e a vergonha de não conceber filho algum, até que Deus lhe concede a honra de ser mãe de João, o futuro Batista, precursor do Messias.

ZACARIAS (Bemvindo Sequeira)

Sacerdote, marido de Isabel, pai de João Batista. Homem sábio, amoroso, justo, de muita fé. Um anjo lhe aparece, com a notícia de que, Isabel, sua esposa, apesar da idade, ficará grávida após tantos anos sem conseguir gerar um filho. Zacarias não acredita e por isso perderá a fala até que a criança nasça.

SIMEÃO (Paulo Cesár Pereio)

Rabino. Justo, piedoso. Nossa história começa com Simeão no pátio do Templo, narrando a criação do universo para alguns meninos, entre os quais se encontra Barrabás. O Espírito Santo lhe revela que não morrerá sem antes ver o Messias. A profecia se cumpre quando José e Maria levam Jesus recém-nascido ao Templo, para ser apresentado como manda a tradição.

ALFEU (Daniel Blanco)

Agricultor. Marido de Mirian, apaixonado pela esposa. Pai do apóstolo Tiago Menor. Homem bom, trabalhador. Confidente de José, testemunhará as dificuldades pelas quais passa o amigo em seu noivado com Maria de Nazaré.

HERODES ARQUELAU (Alexandre Slaviero)

Filho de Herodes o Grande, irmão de Antipas. Tão cruel e despótico quanto o pai, a quem sucedeu no governo da Judeia.

JOSÉ (Marcel Giubilei)

Filho de José e Maria, meio irmão de Jesus, irmão mais velho de Simas, Judá, Tiago Justo, Eliseba e Yoná. Como o pai, José é carpinteiro e mestre de obras. Tem inveja de Jesus, sem acreditar que Ele seja o Messias, o que causa desentendimentos na família.

JUDAS GALILEU (Allan Souza Lima)

Valente e respeitado líder do grupo Zelota, de rebeldes judeus que pregam a luta armada contra o domínio romano.

ISAQUE (Pedro Lamin)

Agricultor. Marido apaixonado de Cívia. Pai amoroso de Barrabás e Simão Zelote. Por perda de plantação, somada aos altos tributos impostos por Roma, acaba perdendo tudo e indo morar na rua com a família. Une-se então ao grupo de rebeldes, liderando uma ação contra o Templo. É preso e executado, o que instala o ódio e a revolta no coração de Barrabás.

SIMAS (André Rosa)

Filho de José e Maria. Meio irmão de Jesus. Irmão de Judá, José, Tiago Justo, Eliseba e Yoná. Como o pai, é carpinteiro e mestre de obras. Não acredita que Jesus seja o Messias que, para ele, viria libertar os judeus do jugo romano. Como outros irmãos - com a exceção de Yoná -, vê com inveja e ciúmes as preocupações e cuidados de Maria com Jesus.

ELISEBA (Lara Lazzaretti)

Filha de José e Maria, meia irmã de Jesus. Irmã de Simas, Judá, José, Tiago Justo e Yoná. Eliseba casa-se, indo morar longe família, com a qual não terá mais contato.

ELZA (Kátia Moraes)

Serva fiel de Isabel, esposa do sacerdote Zacarias. Quando sua senhora finalmente engravida e nasce João, o futuro Batista, além da alegria que passa a reinar na casa, sua carga de trabalho aumenta consideravelmente.

GABRIEL (Raphael Sander)

Anjo mensageiro de Deus. Anunciará à Maria de que ela conceberá por meio do Espírito Santo, e apaga as desconfianças de seu noivo José, tranquilizando-o. Leva também a Zacarias a boa nova de que sua esposa, estéril até então, engravidará, dando à luz o precursor do Messias.

CÍVIA (Adriana Birolli)

Esposa de Isaque, mãe de Barrabás e Simão Zelote. Com a morte do marido rebelde, executado na fogueira, recorre ao irmão de Isaque, Saul, um homem que a maltrata e se aproveita dela. Será vendida como escrava.

HANNA (Camila Amado)

Profetisa idosa, respeitada pelo povo. Quando Jesus, ainda bebê, é levado ao Templo por Maria e José, para ser apresentado, Hanna O reconhece como Messias.

SAUL (Cesar Pezzuoli)

Irmão de Isaque. Homem cruel, covarde. Após a trágica morte do irmão, leva a cunhada e os dois sobrinhos para a hospedaria de que é dono. Seu intuito é lucrar com eles. Vende Cívia como escrava e transforma Barrabás e Simão Zelote em servos.

TRIBUNO (Edson Fieschi)

Fiel a Herodes. Cumpridor dos deveres inerentes a seu posto. Juntamente com Petronius, terá a missão de conter os rebeldes em Jerusalém.

SIMÃO DE CIRENE (Marcelo Batista)

Homem generoso e sensível. Condoído ao ver o sofrimento de Jesus na via crucis, ajuda-O a carregar a cruz.

BINA (Juliana Kaz)

Serva de Herodíade. Insegura, Bina morre de medo de sua senhora, e das ingratas tarefas que esta lhe impõe.

AMI (Felipe Cardoso)

Paralítico do Tanque de Betesda. Tio de Malco, o guarda do Templo. O sobrinho leva-o diariamente ao tanque de Betesda, na esperança de que um anjo agite as águas e o cure. Na verdade, será curado por Jesus durante a Páscoa.

HEITOR (Luiz Nicolau)

Comandante de Antipas. Sejam quais forem as ordens, ele obedece.

GASPAR (Tastu Carvalho)

De origem árabe. Um dos três Reis Magos que, guiados por uma estrela, visitam o menino Jesus recém-nascido. O presenteia com incenso.

MELCHIOR (Cassio Pandolfh)

De origem persa. Um dos três Reis Magos que, guiados por uma estrela, visitam o menino Jesus recém nascido. O presenteia com ouro.

BALTAZAR (Cridemar Aquino)

Um dos três Reis Magos que, guiados por uma estrela, visitam o menino Jesus recém nascido. O presenteia com mirra.

COMANDANTE DE HERODES (Zeca Carvalho)

Militar habituado a executar qualquer ordem sem questionamento.

REBECA (Dani Bavoso)

Rebeca é serva de Asisa. Obedece cegamente sua senhora, sendo maltratada por ela.