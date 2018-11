Conmebol confirma arbitragem de Flu x Atlético-PR com brasileiros no VAR

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou o conjunto de arbitragem para o jogo de volta entre Fluminense e Atlético-PR pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Entre os responsáveis pelo apito estará o brasileiro Raphael Claus, no comando do VAR. Alício Pena Junior será o observador. Na ida, o time de Curitiba venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada; a volta será às 21h45 (de Brasília), do dia 28 de novembro, uma quarta-feira, no Maracanã.

O árbitro de campo será o chileno Julio Bascuñan, auxiliado por Christian Schiemann e Jose Retamal, também chilenos. Além destes, o VAR terá a participação de Gery Vargas, da Bolívia, e Carlos Astroza, do Chile.

Raphael Claus é arbitro Fifa vinculado à Federação Paulista de Futebol. Neste ano, ele esteve no comando de Atlético-PR 4 a 0 América-MG, quando denunciou o ato político do clube paranaense nas vésperas das eleições nacionais, que rendeu multa ao Furacão.