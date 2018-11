Conmebol confirma final da Libertadores entre Boca e River para este domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou para este domingo (11), a primeira partida da final da Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, em Buenos Aires. O jogo está previsto para às 17h (de Brasília),

As fortes chuvas na capital argentina fizeram com que o confronto, marcado originalmente para a tarde deste sábado, tivesse que ser adiado.

Conforme divulgou em sua rede social, a entidade afirmou que o campo da Bombonera, estádio do Boca onde ocorrerá esse primeiro jogo, está em condições para receber a disputa.

A chuva que começou a castigar Buenos Aires desde as primeiras horas de sábado causou apreensão entre os times e os torcedores que tentavam chegar à Bombonera.

O ônibus do time do Boca Juniors chegou a sair do hotel, mas voltou. O do River Plate, sob orientação da sua direção, disse que só sairia se houvesse certeza de que o jogo ocorreria.

Às 16h15 (de Brasília) deste sábado, a menos de duas horas do início da partida, o árbitro chileno Roberto Tobar entrou no campo para avaliar a situação. Permaneceu no local por cinco minutos. "A bola não quica", se queixou.

Em seguida, o adiamento foi confirmado.

As datas das finais da Libertadores foram transformadas em um problema por culpa da AFA (Associação de Futebol Argentino) e da própria Conmebol. Os jogos seriam realizados, inicialmente, em duas quartas-feiras (7 e 28 de novembro). Mas como dois clubes do mesmo país estavam na disputa e por causa do dinheiro da televisão, as entidades fizeram com que os confrontos ocorressem em dois sábados.

O segundo jogo está previsto para o próximo dia 24, no Monumental de Nuñez, estádio do River.

