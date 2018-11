Conmebol confirma mudança de datas da final da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou mudança nas datas em que serão disputadas as partidas da final da Libertadores, entre Boca Juniros e River Plate . Os jogos serão realizados nos sábados dias 10 e 24 de novembro. A primeira partida será às 17h (de Brasília), em La Bombonera, o estádio do Boca Juniors.

O palco da partida decisiva, no dia 24, ainda não foi confirmado pela confederação. Isso porque o Grêmio entrou com recurso junto à organização pedindo a desclassificação do River Plate pela presença do técnico Marcelo Gallardo nos vestiários da Arena do Grêmio enquanto cumpria suspensão. A Conmebol vai julgar o pedido neste sábado (3), às 13h30 (de Brasília), no Paraguai.

Um dos motivos para a mudança é a realização da cúpula do G20, reunião dos países industrializados e emergentes, em Buenos Aires dois dias depois da data em que aconteceria a final.

Os jogos estavam marcados para os dias 7 e 28 de novembro, duas quartas-feiras, mas a secretaria de segurança pública de Buenos Aires disse que seria impossível fazer o policiamento do maior clássico do país (caso se confirme a manutenção do River Plate na final) com o evento que reunirá as principais lideranças internacionais na capital argentina acontecendo no dia 30.

A polícia da cidade afirma ser impossível garantir a segurança de dois eventos dessa magnitude em um espaço de tempo tão curto.

A Fox, detentora dos direitos de transmissão da final, também intercedeu junto à federação sul-americana para que a data da decisão fosse modificada. Os dirigentes do River Plate não queriam a mudança, nem o comando do Campeonato Argentino, que tem jogos marcados para os fins de semana dos dias 10 e 24. Já o Boca Juniors aceitou a transferência.

Os dois jogos entre Boca Juniors e River Plate serão sem torcida visitante, como acontece no futebol argentino desde 2013.

O Boca confirmou a classificação nesta quarta (31), ao empatar em 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque. O River havia avançado no dia anterior, ao derrotar o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre.

A final deste ano será a última disputada em dois jogos. A partir de 2019, a Conmebol vai realizá-la em jogo único, nos mesmos moldes da Champions League. No próximo ano, será em Santiago, no Chile.

Será a segunda vez que Boca e River, os maiores rivais do país, vão decidir um título de expressão. A única vez que isso aconteceu no passado foi em 1976, quando fizeram a final do Campeonato Argentino e o Boca venceu por 1 a 0.