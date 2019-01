Conmebol confirma potes para sorteio de chaves da Copa América de 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol confirmou os potes para o sorteio dos grupos da Copa América de 2019. Na tarde desta sexta-feira (18), o órgão que rege o futebol sul-americano utilizou seu Twitter oficial para divulgar a definição.

De acordo com a publicação, o ranking da FIFA do dia 20 de dezembro do ano passado, serviu como base para a definição dos cabeças de chave e a posição das seleções nos potes.

O Brasil, como país sede, é um dos cabeças de chave da competição e estará na posição A1, do Grupo 1. Argentina e Uruguai também estão na mesma situação da seleção brasileira e serão sorteadas nas posições 1 dos Grupos B e C.

Colômbia, Chile e Peru são as seleções que estarão no pote 2. Venezuela, Paraguai e Japão ocuparão o pote 3 e Equador, Bolívia e Qatar o pote 4.

Japão e Qatar, como seleções convidadas, não podem estar no mesmo grupo.