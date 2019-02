Conmebol define regras e veta mosaicos na torcida durante as partidas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma adaptação ao regulamento de segurança instituído para este ano, a Conmebol determinou as normas necessárias para que as torcidas produzam e exibam mosaicos nas competições sul-americanas.

Em ofício distribuído na última terça (29), a entidade informou que a imagem não poderá ser formada por bandeiras, cartolinas, banners e similares. De acordo com as novas regras, os mosaicos terão de ser compostos por pedaços de papel e jamais podem ser montados durante os jogos.

A determinação foi assinada por Gustavo Morelli, pelo gerente de segurança Conmebol. No ofício constam imagens de mosaicos feitos pelas torcidas do Flamengo e Bayern de Munique, ambos usados como exemplos positivos e em conformidade com as regras.

Rubro-negros e botafoguenses já fizeram mosaicos com imagens em 3D, e os mesmos estão vetados a partir de agora.