Conmebol rejeita apelação do Boca Juniors por final da Libertadores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol rejeitou, nesta quinta-feira (6), a apelação do Boca Juniors para que o River Plate seja excluído da final da Libertadores e o título, consequentemente, fique com a equipe xeneize. No fim de novembro, o clube apelou da decisão do Tribunal Disciplinar da entidade, que desprezou o pedido de exclusão do rival.

Na época, o Boca emitiu um comunicado dizendo que, se sua apelação não prosperasse, buscaria a resolução do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

A Conmebol anunciou a decisão em nota divulgada em seu site. "A Câmara de Apelações da Conmebol resolve rejeitar a apelação apresentada pelo Boca Juniors em 30 de novembro de 2018 contra a decisão emitida pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol em 29 de novembro de 2018 no processo O-212-18. E, consequentemente, confirmar em todos os seus termos a decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol, de 29 de novembro de 2018 no processo O-212-18", diz o comunicado.

Boca e River vão se enfrentar no próximo domingo (9) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo segundo jogo da final da Libertadores.

O duelo aconteceria em 24 de novembro, mas o ônibus do clube xeneize foi atacado na chegada ao estádio Monumental de Núñez, o que adiou a partida. Posteriormente, a Conmebol confirmou o jogo na Espanha.

A entidade ainda irá divulgar o resultado do recurso do River, que protestou contra a mudança de sede. Por conta da confusão antes da segunda partida da final, a equipe foi multada em 400 mil dólares e punida com dois jogos como mandante com portões fechados em 2019.