Conseg e Rotary desenvolvem o Projeto Resgate da Cidadania

Da Redação Bem Paraná

Para envolver os jovens que vivem na região do bairro Hauer em atividades que valorizem noções de disciplina, voluntariado e não violência, o Conselho de Segurança (Conseg) Hauer desenvolve em conjunto com o Rotary e o Colégio José Guimarães, o projeto Resgate da Cidadania.

A proposta é reunir 60 alunos do Colégio José Guimarães em uma imersão nos próximos dias 26 e 27 de maio, na Chácara dos Pinheirais, em Araucária, a fim de que participem de debates e atividades socioculturais dentro do RYLA – um programa internacional do Rotary que além de desenvolver novas lideranças e habilidades de comunicação dos participantes, promove o debate sobre ética, cidadania e fraternidade. O Ryla tem eventos que podem variar de um dia a uma semana inteira e é voltado a pessoas de 14 a 30 anos.

Outros módulos do projeto serão realizados ao longo do ano letivo nas instalações do Colégio. “Queremos despertar novas lideranças em nossa comunidade e fazer com que os jovens se envolvam em causas importantes como o meio ambiente, a qualidade de vida, a segurança, a não violência e o bem estar comum”, observa a porta-voz do Conseg Hauer no projeto, Olga Clea Stankewicz Schmidt. “Os jovens precisam entender que a mudança da sociedade depende da participação deles também”, completa a presidente do Conseg Hauer, Paulina Hilebrant.

Para a realização das atividades nos dias 26 e 27 de maio, o Conseg Hauer busca o apoio da comunidade a fim de custear o transporte e a alimentação dos jovens. São aceitas doações em dinheiro e em mantimentos. “Pedimos especial atenção dos empresários de nossa região. Trata-se de um projeto inovador que terá uma repercussão muito positiva junto a nossa juventude”, enfatiza Paulina.

SERVIÇO

Conseg Hauer - Projeto

Resgate da Cidadania

O que é: Conselho de Segurança do bairro Hauer.

O que precisa: Doações para ajudar no período de 26 e 27 de maio dos estudantes que participarão do projeto de não-violência e cidadania.

Como ajudar: Doações podem ser entregues na loja Cacau Show do Hauer (rua Marechal Floriano Peixoto, 5.567, aos cuidados de Gilson), na Marechal Floriano, 5.889, sala 04 (escritório de advocacia da Olga), ou com Sonia Maria Perretto no (41) 99662-3316. Informações adicionais podem ser obtidas pelo (41) 9 9157-2657, com Olga, porta-voz do projeto.